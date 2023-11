Piume e sogni: teatro pieno alle Arti di Gallarate per Peter Pan

È bello poter raccontare, a tre giorni dalla serata della coda fuori dal cinema, che anche il teatro sa portare le persone in sala, alle Arti di Gallarate: sabato pomeriggio quasi tutto esaurito (una manciata di posti vuoti) a Gallarate per il primo spettacolo della rassegna di teatro per bambini. Anzi tout public, adatto a pubblico di ogni età

In scena il “Peter Pan” degli Eccentrici Dadarò, uno spettacolo che è diventato quasi un classico, in scena da vent’anni. Una storia di pochi centimetri e piume, tanto basta per sollevarsi da terra, lasciare la realtà, tornare a farsi prendere dalla fantasia.

Dove i protagonisti veri sono Wendy e suo padre Arturo, due mondi interiori inconciliabili che poi s’incontrano. E se tutti i bambini, una volta divenuti grandi, dimenticano di aver avuto le ali – «solo per qualche giorno si sente grattare qui» – chissà che non siano proprio gli adulti a rischiare di essere conquistati dallo stupore, quando realizzano di potersi sollevare di pochi centimetri da terra.

Alle Arti il “magico silenzio” – un piccolo rito iniziale che i bambini già conoscono – fa entrare nella magia del teatro.

Con uno spettacolo che per primi fa partecipare i più piccoli, ma poi sa parlare anche “ai grandi”, anzi li rende protagonisti: prende i papà, li porta via dalla poltrona, li trascina sul palco, li costringe a tirar fuori la voce e prendere parte, nel mezzo di questo grande carosello di piume, monocicli, bolle di sapone e ombre invisibili.