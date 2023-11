Scuola e imprese dialogano grazie ad Acof: “Ecco come creare una start up di successo”

Trasmettere competenze, esempi e modelli: questo è stato l’obiettivo – pienamente centrato – della recente giornata di approfondimento dedicata al dialogo fra scuola e impresa. Un appuntamento che ha avuto come protagonisti gli studenti dell’Istituto professionale sportivo “Marco Pantani” e una serie di realtà aziendali e professionali del territorio che hanno voluto raccontarsi.

Bella e intensa l’iniziativa andata in scena alla E-Work Arena di Busto Arsizio, una struttura al centro di molti progetti di sviluppo messi nel mirino dalla galassia educativa fondata da Olga Fiorini. L’evento di ACOF, portato avanti con Team Cassarino e BNI capitolo San Giovanni, è stato aperto dai saluti di Cinzia Ghisellini (direttrice con il fratello Mauro degli Istituti superiori paritari di via Varzi), Maurizio Artusa (assessore allo sport del Comune di Busto), Elisa Guerra (responsabile didattica del “Pantani”) e Paola Della Chiesa (referente e coordinatrice dello specifico progetto). Poi l’evento è entrato nel vivo con le parole degli imprenditori e degli esperti nell’ambito dei finanziamenti, chiamati a sviscerare un tema centrale per chi vorrà un domani realizzare il proprio sogno nel cassetto: “La creazione di nuove imprese e le fonti di finanziamento”.

Un argomento, questo, decisamente azzeccato se si considera che il percorso educativo professionale seguito dai partecipanti s’incasella in uno specifico indirizzo di tipo commerciale, insegnando ai ragazzi a formarsi nel marketing sportivo, nell’elaborazione di start-up e in tutto quello che significa mettersi in gioco.

A illustrare le loro esperienze e a dare consigli sono stati Matteo Pegoraro (avvocato di diritto societario), Oscar Carlig (consulente del credito), Chiara Gennari e Fabiola Varlaro (Region BNI Varese), Vanessa Vidale (NoAgency Marketing & Communication), Simone Chiaracane (Cornelian), Edoardo Ranieri (Founder of Fabon Evolution) e Alfonso Cassarino (consulente immobiliare, team leader di Remax Class e presidente di BNI Capitolo San Giovanni).

È stata insomma un’occasione di spessore per i giovani, condotti attraverso una carrellata di storie imprenditoriali vincenti e di consigli utili a dare concretezza nel futuro alle loro idee, magari prendendo spunto da chi ha fatto parte del gruppo di relatori dopo essere stato egli stesso studente nelle aule bustesi di via Varzi. Una scuola, questa, che continua a dimostrarsi emblema di innovazione e coraggio.