Scuole e Legambiente unite a Castronno per la Festa dell’albero

Il 24 novembre, in occasione della Festa dell’Albero, promossa da Legambiente, il Circolo di Legambiente di Castronno, ha organizzato un’iniziativa con la collaborazione delle scuole di Castronno.

E’ stata una giornata gioiosa in compagnia dei bambini che hanno dimostrato interesse e partecipazione. Durante la giornata gli alunni hanno svolto le attività che hanno preparato nei giorni precedenti l’iniziativa e dopo hanno partecipato, insieme ai volontari, alla piantumazione di un Carpino Pyramidalis, una pianta molto usata nel verde urbano. La pianta è stata donata dal Circolo Legambiente di Castronno alla comunità, ed è stata messa a dimora nella zona dell’area sportiva cittadina.

“Non possiamo trascurare l’importanza di piantare un albero – spiegano dal circolo di Legambiente Castronno -. E’ un modo per restituire una risorsa preziosa al pianeta, una risorsa che troppo spesso è stata spazzata via dalle numerose deforestazioni. E’ un gesto che è simbolo di vita e di speranza, anche in rapporto a quello che sta accadendo nel mondo con le attuali guerre. Zone del pianeta devastate dalle armi e numerose vittime civili, tra le quali purtroppo, molti bambini. Per questo motivo, quest’anno, Legambiente ha deciso di legare la Festa dell’Albero, alla Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia che si è svolta il 20 novembre, perché piantare un albero è parlare di futuro».