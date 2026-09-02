Nuovo Pgt a Castronno, aperta la fase per suggerimenti e proposte

Il Comune di Castronno avvia il percorso per la redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio. L’amministrazione ha infatti dato il via al procedimento che comprende anche la variante al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi e agli atti correlati.

La scelta, spiega il Comune nell’avviso pubblicato dall’Ufficio tecnico, nasce dalla necessità di rispondere a nuove esigenze di carattere urbanistico e di recepire le nuove disposizioni normative introdotte a livello regionale o nazionale.

Osservazioni e proposte entro il 31 ottobre

Con l’avvio del procedimento si apre anche la fase dedicata alla partecipazione. Chiunque abbia interesse potrà presentare suggerimenti e proposte, anche in rappresentanza e a tutela di interessi diffusi sul territorio. Il termine indicato dall’amministrazione è fissato al 31 ottobre 2026.

Le osservazioni dovranno essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comune.castronno@pec.regione.lombardia.it.



