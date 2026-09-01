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A Castronno una settimana di asfaltature tra via Cavour e Sant’Alessandro

I cantieri partiranno lunedì 7 settembre: in via Sant’Alessandro la conclusione è prevista per il 9, mentre in via Cavour sarà istituito il senso unico alternato fino all’11 settembre

Municipio Castronno 2026

A Castronno sono in programma nuovi lavori di asfaltatura che interesseranno via Sant’Alessandro e via Cavour a partire da lunedì 7 settembre. I cantieri avranno durate differenti e, in via Cavour, comporteranno l’istituzione di un senso unico alternato.

L’intervento è stato annunciato dal sindaco Giuseppe Gabri e i dettagli sulla viabilità e sulle tempistiche sono stati precisati dall’Ufficio tecnico del Comune di Castronno.

Via Sant’Alessandro, lavori dal 7 al 9 settembre

Il primo intervento riguarderà il tratto stradale di via Sant’Alessandro compreso tra i semafori. Secondo il programma comunicato dall’Ufficio tecnico, i lavori inizieranno lunedì 7 settembre e dovrebbero concludersi mercoledì 9 settembre. Si tratta di tempistiche previste sulla base dell’attuale programmazione del cantiere e che potranno essere condizionate dalle condizioni meteorologiche.

Via Cavour, senso unico alternato fino all’11 settembre

Il secondo cantiere interesserà invece via Cavour. I lavori riguarderanno il tratto che va dall’incrocio di via Cavour, all’altezza del civico 66, fino al ponticello che conduce verso Caronno Varesino.

Per consentire l’esecuzione dell’asfaltatura, la ditta incaricata istituirà un senso unico alternato dal 7 all’11 settembre. Anche in questo caso il calendario potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo e all’andamento dei lavori.

Il sindaco Giuseppe Gabri, annunciando gli interventi, si è rivolto ai cittadini per le possibili ripercussioni sulla viabilità: «Mi scuso per i disagi e vi chiedo pazienza e collaborazione».

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Pubblicato il 01 Settembre 2026
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