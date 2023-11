Somma Lombardo e il mondo dell’aeronautica piangono Ernestina Cova

Se ne è andata venerdì 10 novembre all’età di 87 anni la signora Ernestina Cova. Per generazioni la sua famiglia ha gestito lo storico Albergo Sempione di Somma Lombardo.

In questo luogo, che i suoi nonni paterni e fratelli rilevarono nel 1890, si scrissero la prime pagine della storia dell’aviazione italiana.

Lo racconta in un post Hangar Italy:

È infatti qui che Gabriele D’Annunzio soggiornò insieme a Gianni Caproni ed i primi pionieri del volo (nomi del calibro di Pensuti, Baracca, Moreno e Ferrarin) si incontravano e tra una partita a carte ed un bicchiere di vino si confrontavano e facevano la storia.

Erano i tempi di Cascina Malpensa, la culla dell’aviazione italiana.

L’Albergo Sempione è chiuso dal 1992 ma Ernestina, per tutto questo tempo, ha contribuito a mantenerlo vivo ed aprirlo solo in occasioni speciali.

Un luogo dove il tempo si è fermato ma tutto è rimasto intatto a perenne memoria.

Un luogo, l’Albergo Sempione, dove non solo si scrissero la prime pagine della storia dell’aviazione italiana ma che vide figure come Luigi Cadorna, la principessa Jolanda di Savoia, dai Visconti sino al ministro Luigi Facta il giorno in cui l’ingegnere Eugenio Villoresi inaugurò la diga di Panperduto.