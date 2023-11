Torna #ioleggoperché con centinaia di scuole e decine di librerie coinvolte tra Varese e provincia

Sono quasi 4 milioni gli studenti coinvolti dall’ottava edizione di #ioleggoperché, la manifestazione promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE) per moltiplicare le donazioni di nuovi libri alle biblioteche scolastiche di tutta Italia.

Sono oltre 25 mila le scuole aderenti di ogni ordine e grado. Tra queste centinaia sono in provincia di Varese e 54 solo nella città capoluogo, dai nidi alle scuole superiori.

A supportarli 3.609 librerie – decine in provincia tra cui 8 solo a Varese città, teatro di gemellaggi e contest creati ad hoc (trova a QUESTO LINK la libreria aderente all’iniziativa più vicina a casa).

COME PARTECIPARE A #IOLEGGOPERCHÈ

Quest’anno l’appuntamento è dal 4 al 12 novembre, nove giorni in cui i cittadini potranno andare nelle librerie aderenti al progetto e donare un libro per le biblioteche scolastiche. È una mobilitazione che non riguarda solo le famiglie per le scuole dei propri figli: tutti possono andare in libreria e donare, lasciando un segno nelle scuole di ciascun territorio.

Al termine della manifestazione l’Associazione editori moltiplicherà lo sforzo solidale dei cittadini per promuovere la lettura tra gli studenti, regalando altri libri alle scuole partecipanti fino a raddoppiare le donazioni.

«Una scuola italiana su due aderisce a #ioleggoperché – afferma il presidente AIE Innocenzo Cipolletta – Ci auguriamo che anche quest’anno sempre più cittadini vadano in libreria a donare libri per le biblioteche scolastiche, libri nuovi che si aggiungeranno ai 550 mila della scorsa edizione e ai ben 2,5 milioni complessivi arrivati nelle scuole in questi 8 anni».

L’IMPATTO DI #IOLEGGOPERCHÉ

Più di 1 biblioteca scolastica su 5 tra le 3.187 (su un totale di 23.240 aderenti all’edizione 2022di #ioleggoperché) che hanno partecipato all’indagine è nata (o nascerà) infatti per effetto o grazie ai libri del progetto. Nello specifico, il 14,6% la aprirà in futuro grazie ai libri del progetto, mentre il 6,3% l’ha già aperta in virtù del suo contributo decisivo. Solo una quota residuale non l’ha ancora e non la creerà in futuro (1,7%).

Il 24,3%, circa 1 scuola su 4 di quelle che hanno partecipato all’indagine, indica come effetto di #ioleggoperché il miglioramento del prestito individuale. I bambini e i ragazzi si portano sempre più spesso a casa i libri: un effetto desiderabile non solo di per sé ma soprattutto perché, in termini di contrasto alla povertà educativa, un prestito della biblioteca scolastica sempre più efficiente rappresenta di fatto, nei contesti di maggior disagio economico e sociale, una delle poche occasioni per far entrare libri nelle case dei ragazzi, contribuendo così a ridurre le disuguaglianze.

#IOLEGGOPERCHÉ LAB-NIDI

Dopo il successo del debutto nel 2022 trona per la seconda edizione anche #ioleggoperché LAB-NIDI, l’iniziativa ideata per avvicinare alla lettura la fascia dei piccolissimi (0-3 anni) e verificare l’effettiva ricaduta dell’azione di inserimento dei libri nei nidi in termini di stimolo su educatori e genitori.

Secondo un’indagine dell’Ufficio studi AIE, l’anno scorso grazie a #ioleggoperchéLAB-NIDI la dotazione libraria dei nidi partecipanti al progetto è aumentata del 50%.

Il territorio coinvolto è quello già identificato nel 2022 e copre la Regione Lombardia e le province piemontesi di Novara e Verbano-Cusio-Ossola grazie al contributo di Fondazione Cariplo. Aumentano però i nidi, con l’adesione di ben 330 strutture nel 2023 (+ 35% rispetto allo scorso anno), selezionati con un’attenzione particolare alle zone fragili.

Come tutte le scuole che aderiscono a #ioleggoperché, anche i nidi potranno partecipare alla campagna di donazioni nazionale nelle librerie gemellate dal 4 al 12 novembre.

Si conferma, come per la scorsa edizione, per ciascuno dei nidi partecipanti una dotazione di dieci titoli, uguali per tutti, donati da AIE e Fondazione Cariplo e individuati dall’Osservatorio editoriale di Nati per Leggere, da utilizzare durante l’intero anno per sviluppare progetti di lettura con i più piccoli.

Sono stati realizzati inoltre tre nuovi video dedicati, che si aggiungono agli undici dello scorso anno, con spunti didattici e di formazione per fornire agli educatori e ai genitori strumenti formativi concreti per imparare a condividere i libri e il piacere della lettura anche con i piccolissimi.

I video, curati da Nati per Leggere – il programma di Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche e Centro per la Salute del Bambino – sono disponibili per tutti i nidi italiani nella pagina dedicata a #ioleggoperchéLAB-NIDI sulla piattaforma di #ioleggoperché a QUESTO LINK.

#ioleggoperché è una iniziativa di AIE, resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Librai Italiani (ALI), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con il supporto di Fondazione Cariplo e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Ha il sostegno di Lega Serie A, Lega Serie B, Mediafriends e Rai Per la Sostenibilità – ESG.