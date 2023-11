Ultimi giorni per visitare la mostra dei Finalisti di Premio MIDeC 2023

Fino al 12 novembre 2023 è possibile visitare la mostra dei Finalisti di Premio MIDeC 2023 nelle sale del Museo Internazionale del Design Ceramico nella sede storica di Palazzo Perabò a Cerro di Laveno Mombello. La mostra a cura di Fabio Carnaghi raccoglie i lavori dei venti Finalisti di Premio MIDeC 2023 presentando un percorso espositivo dedicato alla ceramica contemporanea nei linguaggi dell’Arte e del Design.

La mostra mette in evidenza un panorama dinamico e vitale riguardo l’espressività del mezzo ceramico, documentando l’eterogeneità trans-generazionale e trans-disciplinare delle ricerche degli autori selezionati dalla Giuria di Premio MIDeC 2023 composta dall’architetto e designer Santiago Miranda, dalla Direttrice di MIC Faenza, Claudia Casali, dalla Direttrice dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli, Nicoletta Castellaneta, dal Presidente di Associazione Amici del MIDeC, Elena Ottina, dall’Assessora alla Cultura del Comune di Laveno Mombello, Alice Gomiero, oltre ad Anty Pansera che si è espressa circa la Menzione Speciale DcomeDesign.

Artisti e Designer già affermati ed emergenti contribuiscono ad una narrazione che Premio MIDeC consegna alla sua terza edizione. In mostra i lavori dei finalisti Arianna Carossa, Rita Casdia, Silvia Cordani, Federico Lemoine, Fiorenza Pancino, Sergio Pilastri, Enrico Tealdi per la sezione Arte e Giorgio Francesco Calvi e Elena Valbonesi, Luca Capriccioni e Manuji Colucci, Claudia Cittadino e Irene di Lenardo, Federico Giuberti e Roberto Milanetto, Emanuela Villa per la sezione Design. Accanto a loro sono presenti i Vincitori assoluti di Premio MIDeC 2023, Anna e Paola Marinuzzi per la sezione Arte e il Collettivo Scogliera ovvero Maria Chiara Gaspari, Federico Giustozzi ed Eugenio Lo Turco per la sezione Design, le Vincitrici della Menzione MIDeC Arte Cristina Saimandi e Caterina Sbrana, le Vincitrici della Menzione MIDeC Design Anna Esposito e Emanuela Sala, i Vincitori delle Menzioni Speciali Roberta Colombo per la Menzione DcomeDesign, Vanessa Casale per la Menzione MIDeC.LAB, Mathias Och per la Menzione Imago.

Infine, la mostra annovera una selezione di opere di Giorgio Robustelli, vincitore della Menzione Speciale Fondazione Comunitaria del Varesotto, assegnata fuori concorso ad una figura legata alla cultura ceramica sul Territorio.

Premio MIDeC è promosso da Associazione Amici del MIDeC, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto, con il patrocinio di MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico, Comune di Laveno Mombello, ADI-Associazione per il Disegno Industriale, AICC – Associazione Italiana Città della Ceramica, Accademia di Belle Arti Aldo Galli-IED Network, Como, DcomeDesign, con il supporto di Hotel De Charme Laveno, NCI-Nuova Ceramica Industriale di Laveno, Bottega Costantini, Laveno.

PREMIO MIDeC 2023

Mostra dei Finalisti

a cura di Fabio Carnaghi

ARTE

Arianna Carossa, Rita Casdia, Silvia Cordani, Roberta Colombo, Federico Lemoine, Anna e Paola Marinuzzi, Fiorenza Pancino, Sergio Pilastri, Cristina Saimandi, Caterina Sbrana, Enrico Tealdi

DESIGN

Giorgio Francesco Calvi e Elena Valbonesi, Luca Capriccioni e Manuji Colucci, Claudia Cittadino e Irene di Lenardo, Anna Esposito, Federico Giuberti e Roberto Milanetto, Mathias Och, Emanuela Sala, Collettivo Scogliera, Emanuela Villa

MIDeC.LAB

Vanessa Casale, Caterina Giammona

MENZIONE SPECIALE

Fondazione Comunitaria del Varesotto

Giorgio Robustelli

15 ottobre – 12 novembre 2023

MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico

Lungolago Perabò 5, Cerro di Laveno Mombello

martedì-giovedì ore 10-12,30; venerdì ore 10-12,3 / ore 14-17

sabato e domenica ore 10 -13 / ore 14-17

premiomidec@premiomidec.it

premiomidec.it