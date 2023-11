Un altro anno da record per l’Ottobre Caldanese a Cocquio Trevisago

La celebre e storica rassegna Caldanese si è conclusa con un poker di 4 domeniche da record e anche la quinta e ultima domenica del mese dinottobre, sebbene le condizioni meteo sfavorevoli, a sorpresa ha portato tanti espositori e visitatori al piccolo paese ai piedi del Campo dei Fiori.

Ci avviciniamo alla 50ima edizione della ormai storica sagra d’autunno a Caldana, e anche quest’anno si riconferma un immancabile format che piace e attira molte persone da tutta la provincia e non solo. I volontari della SOMS, associazione ideatrice e organizzatrice della manifestazione, insieme alle tante realtà ed associazioni del territorio che collaborano si ritengono ampiamente soddisfatti del bilancio sociale e partecipativo a consuntivo. Nelle 5 domeniche sono stati protagonisti, fra i tanti: la Falconeria Maestra, i bonsai, il modellismo statico navale, la micologia, le biciclette, i gruppi folkloristici, le bande musicali, le auto da rally, i laboratori artistici per i bambini, la mostra d’arte e i tanti espositori ed hobbysti che hanno portato le loro artigianalità e specialità.

Anche sul piano gastronomico è stato un anno significativo, la cucina, allestita per l’occasione, ha sfornato senza sosta quintali di prodotti declinati nelle tradizionali delizie d’autunno (polenta, risotto, spezzatino, salsiccia, funghi, zuppe, ecc) insieme ai piatti speciali pensati per soddisfare i tanti palati sempre in cerca di nuove ghiotte portate (trippa, ribollita, cinghiale, bruscitt). Passando alle caldarroste poi, con la storica Castagnata, è stato un anno eccezionale, e ha visto preparare, con le macchine brevettate della SOMS, quasi 3 tonnellate di castagne in 5 giornate.

L’occasione delle considerazioni ad evento concluso è «particolarmente gradita per ringraziare tutti i volontari che generosamente hanno prestato servizio e collaborato, oltre che ad aver ospitato la manifestazione per le vie e i cortili del paese di Caldana. Un grazie importante va anche a tutte le persone che si sono prodigate prima e dopo la festa per allestire il parco feste. Si è praticamente appena conclusa la manifestazione, ma la testa degli organizzatori ora è già proiettata nel 2024; obiettivo: la prossima edizione dell‘Ottobre Caldanese in cui si auspica di poter fare sempre meglio e portare novità interessanti ai visitatori che ogni anno scelgono Caldana per passare una piacevole domenica di ottobre», fanno sapere dalla Soms, Società operaia di mutuo soccorso.

«Per la prossima edizione auspichiamo in una più concreta e ampia collaborazione del Comune di Cocquio Trevisago, cooperazione che consenta di poter tornare ad avere le autorizzazioni per chiudere le strade di tutto il centro storico ed ospitarvi, disseminate tra le vie, intrattenimenti ed espositori in modo che si possa far vivere il paese e valorizzarne le sue peculiari caratteristiche in assoluta sicurezza», spiegano dalla Soms.

«La speranza degli amministratori della SOMS è poi riposta, durante i prossimi mesi, nella disponibilità a trovare una forma di accordo con l’Amministrazione Comunale per il parco Clivio (di proprietà SOMS) per allestire in forma più stabile una parte delle strutture che ospitano la manifestazione e che da circa 6 anni i volontari devono continuamente montare e smontare. Non ci resta che invitarVi già tutti alle manifestazioni del 2024 con un ricco programma in pentola. State sintonizzati su SOMS Caldana e su www.caldanacity.com», concludono gli organizzatori