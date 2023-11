Un temporary store natalizio per Avsi a Gallarate

Si tiene anche a Gallarate la “Campagna Tende 2023/2024” a sostegno dei progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario realizzati da Fondazione AVSI Onlus-Ong in vari Paesi. Il tema della campagna è “Desideriamo la pace: diamole volti, i nostri”.

I volontari di Avsi Point Gallarate e dell’associazione GallarateIncontra organizzano un Temporary Charity store, una vendita di beneficenza temporanea di pezzi unici selezionati, provenienti da donazioni di privati. L’iniziativa, denominata Meloregalo, avrà luogo in Piazza Ponti 1 dal 25 novembre al 10 dicembre.

I fondi raccolti saranno devoluti ad AVSI per il sostegno di vari progetti in Palestina, Ucraina, Uganda, Ecuador e Tunisia. Fondazione AVSI è un’organizzazione non profit che opera in 40 Paesi realizzando progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario. Nell’ultimo anno ha aiutato circa 5 milioni di persone in difficoltà, di cui 21.412 bambini attraverso il sostegno a distanza.