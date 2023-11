Volley, Busto Arsizio sugli scudi. Uyba batte Vallefoglia 3 set a 0

Risorge la UYBA Volley Busto Arsizio che, davanti ai suoi tifosi, trova la prima vittoria del suo campionato e lo fa in modo altisonante, sconfiggendo per 3 set a 0 la Megabox Ond. Savio Vallefoglia delle ex Degradi e Mingardi. Con i tre punti incamerati le farfalle salgono ora a quota 4 in classifica e scavalcano il Volley Bergamo 1991, sconfitto ieri sera a Roma.

Galleria fotografica Volley femminile. Uyba-Vallefoglia 3-0 4 di 28

La formazione bustocca, con il 6+1 visto a Pinerolo, ha approcciato bene la partita, trascinata da Bracchi e Piva, anche se proprio quest’ultima ha lasciato il campo a fine del primo parziale (25-18) per un problema addominale. Vallefoglia, in campo senza Kosheleva (scelta tecnica) ha provato a riaprire il match nel secondo set con Degradi sugli scudi, ma la UYBA, ridisegnata con Frosini opposto e Giuliani in posto 4, ha recuperato lo svantaggio e chiuso con una strepitosa Bracchi ai vantaggi (26-24). Senza storia il terzo game, in cui Pistola ha provato le carte Gardini e Kocheleva, ma in cui la UYBA ha volato sulle ali dell’entusiasmo e ha chiuso 25-17.

Tra le farfalle Martina Bracchi ha meritato il riconoscimento di MVP (17 i punti per lei), ottime anche le prove di Frosini (12) e Giuliani (8), entrate come detto dal secondo set. Super Sartori a muro con 6 opposizioni vincenti.

A Vallefoglia non sono bastati i 12 punti di Degradi e i 10 a testa di Aleksic e Mingardi.

Prossimo incontro per le farfalle domenica 12 novembre alle ore 17 al Pala Radi di Cremona contro la TrasportiPesanti Casalmaggiore.

Sala stampa

Giuditta Lualdi: “Sono contentissima, ci eravamo dette che il nostro momento sarebbe arrivato, che dovevamo essere cattive ed avere la pazienza di lottare per arrivare al nostro obbiettivo. Oggi ci siamo migliorate di parecchio e non c’è di meglio che ottenere questo risultato in casa. Siamo alla 6a di campionato e sapevamo che prima o poi sarebbero arrivati i punti: dovevamo avere in mente questa cosa e lavorare senza ossessione per il risultato. Quello che si è visto oggi è stata la massima espressione del gioco di squadra: chi era fuori si è fatto trovare pronto in ogni situazione”.

Julio Velasco: “È una vittoria che ci fa molto bene: abbiamo giocato contro squadre forti ed abbiamo perso a Pinerolo e Roma. È stato importante iniziare bene subito la partita e siamo molto contenti. È difficile quando le vittorie non arrivano e non soltanto il gruppo c’è ma ci sono giocatrici che si allenano molto per essere sempre pronte. Anche Giuliani, che è molto giovane, è stata brava e speriamo che l’infortunio di Piva non sia niente di grave. Bracchi è una ragazza che ha delle possibilità fisiche notevolissime. È una ragazza che lavora bene ed ha grande carattere e gioca bene e lucidamente”.

Gaia Giovannini: “Oggi contro la UYBA abbiamo fornito una prestazione che faccio veramente fatica a commentare, arrivavamo da due sconfitte consecutive e dovevamo affrontare la gara molto diversamente. Non credo che sia un problema tecnico, ma credo che dobbiamo fare molto di più come gruppo e come squadra”.

In pillole

Velasco parte con Boldini – Carletti, Lualdi – Sartori, Bracchi – Piva, Zannoni libero, Pistola risponde con Dijkema – Mingardi, Cecconello – Aleksic, Degradi – Giovannini, Panetoni libero.

Nel primo set la UYBA parte fortissimo sui servizi di Sartori (4-0), con Carletti subito pronta in posto 2 (5-1); Bracchi mura l’8-3 ed induce Pistola al time-out, Sartori mura la pipe di Degradi ed è 10-4, Piva a sua volta mura il 12-6, mentre Lualdi fa interrompere nuovamente il gioco alla panchina ospite (15-8). Carletti in parallela chiudo lo splendido scambio che porta al 17-9, poi Degradi e Mingardi provano a recupere qualcosa (19-15). I servizi di Bracchi propiziano il 21-15 e chiudono di fatto il set: finisce 25-18 con Piva sugli scudi e ultimo punto di Lualdi.



A tabellino Piva e Mingardi 6 a testa

Secondo set: Velasco deve rinunciare a Piva (problema addominale) e rischiera la squadra con Frosini opposto e Bracchi e Carletti in banda. Mingardi parte fortissimo (2-5), ma deve lasciare il campo per qualche minuto per un leggero infortunio (dentro Grosse); Lualdi e Frosini accorciano (5-6), ma due errori bustocchi e il muro marchigiano portano al time-out di Velasco (5-9). Dopo il muro di Degradi (5-10), la UYBA prova Giuliani per Carletti, mentre per Vallefoglia rientra Mingardi e Degradi spinge forte fino al 9-14. Sartori e Giuliani murano fino all’11-14, Frosini attacca anche il -2 (12-14). Degradi non ci sta e mura il nuovo +3 ospite (14-17), ma Bracchi (due volte) e il muro di Frosini portano al 18-18 (time-out Pistola). Al rientro in campo Bracchi passa ancora due volte (20-18), ma il set è ancora vivo (20-20); Giovannini supera (20-21) e Velasco ferma il gioco, poi Sartori a muro ribalta tutto (22-21) con Bracchi scatenata anche al servizio (23-21); Frosini conquista set-ball (24-23), Giuliani con una doppietta chiude 26-24.

A tabellino Bracchi 7, Degradi 6

Nel terzo set Pistola prova Gardini in 4 per Giovannini, Velasco conferma la formazione del set precedente e la UYBA parte bene con Giuliani protagonista (4-2); Vallefoglia è vicina ma Boldini si inventa il colpo dell’8-6, Mingardi attacca lungo il 9-6, Bracchi delizia con il 10-6; i muri di Sartori e Frosini portano al 13-6 e al time-out di Pistola (dentro Kosheleva per Degradi intanto), poi Bracchi colpisce ancora tre volte fino al 16-6. Frosini mura e attacca con grande continuità (20-8) e chiude set e match. Finisce presto 25-17.

Il tabellino

UYBA Volley Busto Arsizio – Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0

(25-18, 26-24, 25-17)

Busto A.: Simin, Zannoni (L), Ceasar ne, Piva 6, Carletti 4, Giuliani 8, Bracchi 17, Frosini 12, Lualdi 7, Sartori 7, Sobolska ne, Rojas ne, Valkova ne, Boldini 2. All. Velasco. Battute errate 7, vincenti 1, muri: 16. Attacco: 41%, ricezione 54%, errori: 14.

Vallefoglia: Provaroni ne, Degradi 12, Passaro ne, Cecconello 3, Panetoni (L), Aleksic 10, Mingardi 10, Grosse Scharmann, Mancini ne, Giovannini 5, Dijkema, Kosheleva 3, Gardini 2. All. Pistola. Battute errate 10, vincenti 0, muri: 9. Attacco: 30%, ricezione 58%, errori: 13.

Arbitri: Cavalieri e Zavater.

Spettatori: 1.751.