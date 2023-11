Weekend ad Angera con il “Risveglio delle streghe”

Torna anche quest’anno, ad Angera, l’iniziativa “Il Risveglio delle streghe”. L’evento è organizzato da Arti itineranti, commercianti ed associazioni angeresi. Il weekend si aprirà sabato 11 novembre alle 14.30 nel centro storico di Angera: ci saranno il “Mercatino Stregato”, appuntamenti per famiglie e bambini, come il truccabimbi con La Strega Miriam e i laboratori magici. La giornata di sabato si chiuderà con lo spettacolo serale “Sogni di sapone” che avrà inizio dalle 21 sempre nel cuore del borgo.

Domenica 12 novembre, gli eventi avranno inizio alle 9.30 con mercatino e attività e la “Sfilata Stregata” che partirà dalle 15, dalla piazza Garibaldi, nella zona della fontana. Questo è l’unico appuntamento per il quale sarà necessaria la prenotazione e sarà possibile iscriversi dalle 14 al gazebo del comitato in piazza Garibaldi. Nella giornata di domenica rimarrano aperti inoltre tutti i negozi. Per l’intera durata della manifestazione saranno previsti alcuni punti ristoro. I ristoranti aderenti all’iniziativa serviranno un menù a tema autunnale.

Qui la locandina dell’evento