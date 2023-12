A Comabbio la mostra fotografica su Mario da Corgeno

Più di 30 scatti suggestivi che hanno come protagonista l’artista, le sue opere e la casa/studio dove Mario vive e lavora

Il Borgo di Lucio Fontana organizza a Comabbio la mostra del fotografo Mario Baratelli dedicata all’artista Mario da Corgeno. In esposizione più di 30 scatti che hanno come protagonista l’artista, le sue opere e la casa/studio dove vive e lavora. La mostra si può visitare in Sala Lucio Fontana, l’inaugurazione è sabato 2 dicembre alle 17,30.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 10 dicembre, sabato, domenica e il giorno 8 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. L’ingresso è libero. Per l’occasione è stato allestito il catalogo della mostra disponibile in sala.

L’evento è organizzato col patrocinio del Comune di Comabbio.