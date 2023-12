Air Senegal continuerà ad operare il volo da Milano Malpensa a Dakar

Air Senegal ripristina il collegamento Milano Malpensa-Dakar, dal 15 gennaio 2024. La sospensione del volo qualche settimana fa aveva fatto rumore, perché privava Malpensa (e le comunità senegalesi in Italia) di un collegamento importante per l’Africa occidentale.

Il volo è per ora ripristinato dal 15 gennaio fino al 20 giugno prossimo.

Si effettua il lunedi e il sabato, per il 2024: da Dakar parte all’1:20 di notte e arriva alle 8.10 del mattino, in senso opposto parte da Milano Malpensa alle 9.15 e arriva nella capitale senegalese, sull’Oceano Atlantico, alle 14.15.

La compagnia in una nota specifica che “tutti i biglietti emessi prima della data odierna, tramite tutti i canali di vendita, sono validi”, che “nessuna cancellazione è stata effettuata” e che “tutti i pnr sono stati ripristinati e nessuna riconvalida sarà necessaria da parte di agenzie viaggio e tour operator”.

Resta la riduzione delle frequenze su Charles De Gaulle (da 7 a 6) tra gennaio e febbraio 2024, “richiesta a tutte le compagnie aeree che operano da/per l’aeroporto di Parigi CDG a causa del periodo di prova del nuovo sistema ATM francese”.