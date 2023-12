“Botte sotto l’albero” a Cesano Boscone con la Total Combat Wrestling

Domenica 3 Dicembre, presso il Centro Sportivo Cereda di Cesano Boscone (MI) in via Amerigo Vespucci 36/38 alle ore 17.30 (apertura cacelli alle 17), si terrà l’edizione 2023 dell’ormai classico evento natalizio della Total Combat Wrestling: “Botte sotto l’albero”.

L’evento vedrà la partecipazione di tutti i migliori atleti della TCW, nonchè la presenza come ospite internazionale, del wrestler messicano Jalapeño Lopez, che sfiderà nell’incontro principale della serata il detentore del titolo “Rebel”, ovvero Rocco Gioiello, il “golden boy”. Tra i match già annunciati, ci saranno i Rock’n’Brawl, ovvero il wrestler varesino Mefisto (di ritorno da una fantastica esperienza presso Rudos V Catch, una promotion di wrestling iberica) e il suo compagno di team Dark Rider, che metteranno in gioco i loro titoli 4T nella categoria tag team, contro una coppia a sorpresa; Didò il detentore del titolo Revolution che affronterà in un match a tre Ricky Eagle e A.B. Knight, mentre il titolo Extreme, precedentemente detenuto da Anarchy Gaze e reso vacante dopo un suo recente infortunio, verrà conteso da Fenice Rossa e Black Ice in uno speciale match a tema natalizio, davvero da non perdere.

