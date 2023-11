Mefisto, il wrestler varesino si è esibito in Spagna

Claudio Delia, quarantenne varesino, pratica wrestling ormai da quattordici anni con la società sportiva TCW, Total Combat Wrestling di Milano e si esibisce con lo pseudonimo “Mefisto”.

Nel weekend scorso ha partecipato ad una kermèsse di wrestling con ospiti diverse star internazionali, organizzato dalla promotion Rudos V Catch: sabato scorso, 17 novembre, a Badalona in Spagna si è esibito nella serata “Monstruos vs Luchadores” che ha visto darsi battaglia performers provenienti da Colombia, Bolivia, Inghilterra, Olanda, Spagna, Italia e due vere superstar della lucha libre messicana: The Monster ed El Oriental, quest’ultimo luchador con oltre trenta anni di esperienza, riconosciuto in Messico come una vera e propria star nazionale.

«Ho partecipato ad una royal rumble composta da quindici uomini (un match a eliminazione dove vince chi riesce a non venire estromesso dal ring passando sopra la terza corda e toccando il pavimento con entrambi i piedi), dove sono stato eliminato per terz’ultimo – racconta “Mefisto” -. Sto cercando di promuovere più possibile la Total Combat Wrestling in vista del mio ritiro dalle scene. Il wrestling, perlomeno quello lottato, nonostante lo ami alla follia, inizia a starmi stretto. Non essendo un lavoro e iniziando a sentire gli acciacchi dell’età e degli infortuni collezionati negli anni, il ritiro ormai è sempre più vicino, ma diciamo che qualche soddisfazione finora l’ho ricevuta. Ho nel palmarès tre titoli tag team e uno dei pesi massimi. Il mese scorso mi sono diplomato campione della categoria tag team (due contro due) assieme al mio pupillo Dark Rider (Leonardo Taglio, giovane promessa del wrestling tricolore, di soli 19 anni) e poco più di due settimane fa ho ricevuto l’invito dal manager di Rudos v Catch, Rodrigo Montiel, per partecipare a questo fantastico show. Avevo già lottato in Spagna nel 2014 assieme al mio amico Carlo Giani (in arte Carlo Birra) presso il CIL (Consejo Intercontinental de Lucha Libre) al loro secondo Trofeo Internazionale, ma l’evento era prevalentemente dilettantistico e non c’erano personaggi di questa caratura. È stata veramente una esperienza memorabile. L’anno scorso assieme al mio amico e collega wrestler Gabriele Ciarla ho letteralmente “terrorizzato” Caterina Balivo durante la trasmissione di Raidue “Help – ho un dubbio” finendo anche su Blob il giorno dopo. La cosa ha generato parecchia curiosità verso il wrestling italiano e soprattutto verso la TCW per la quale spero si aprano nuove opportunità. Ad esempio, mi piacerebbe molto se qualche palestra del Varesotto volesse aprire corsi in partnership con la TCW».

Il wrestling è una forma di intrattenimento che attraverso l’allegoria di uno scontro sportivo mette in scena l’eterna lotta tra buoni e cattivi, in un mix di teatro, azioni da stuntman e interazioni col pubblico, adatto a tutte le età. La Total Combat Wrestling ci tiene a ricordare di non provare mai a riproporre a casa le mosse viste sul ring, perchè non avendo le competenze ci si può far male anche seriamente. Per informazioni si può scrivere a totalcombatwrestling2006@gmail.com o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/TotalCombatWrestling2006