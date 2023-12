Cuveglio svela la nuova piazza Mercato

I lavori di riqualificazione di piazza Mercato a Cuveglio hanno raggiunto la loro conclusione, dando vita a una piazza completamente rinnovata e pronta ad accogliere la cittadinanza con nuove caratteristiche e funzionalità.

Per questa occasione, l‘amministrazione comunale ha deciso di celebrare la riapertura con una piccola inaugurazione aperta a tutti i cittadini, in programma per sabato 16 dicembre a partire dalle 10:45. La giornata inizierà con la benedizione del parroco, seguita dai saluti del sindaco Francesco Paglia e del vicesindaco Giuseppe Lioi. Successivamente, interverranno il vicepresidente di Regione Lombardia, Giacomo Cosentino, l’architetto progettista Egidio Tordera e Roberto Corradini della scuola di mosaico Sant’Anna. A questi interventi seguirà un momento di rinfresco e intrattenimento musicale.

«L’acqua, l’opera d’arte, la rigenerazione urbana, la convivialità, l’ecologia e l’invarianza idraulica sono i temi progettuali, umanistici e tecnologici affrontati per ridisegnare la nostra piazza Mercato – raccontano dall’amministrazione -. Teniamo a ringraziare Giugi Bassani e Roberto Corradini per la loro vicinanza, la disponibilità e per il punto di sintesi progettuale che le loro opere propongono».

Per saperne di più: locandina