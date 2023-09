Il nuovo volto della “piazza Mercato” di Cuveglio

I lavori di riqualificazione di piazza Mercato a Cuveglio stanno volgendo al termine e, entro i primi giorni di ottobre, a patto che le condizioni meteorologiche lo permettano, la piazza sarà nuovamente aperta al pubblico con una serie di sorprendenti novità e funzionalità.

Una delle modifiche più significative è stata la riorganizzazione dello spazio. La piazza è stata ridisegnata in modo da recuperare alcune aree per renderle più funzionali e organizzata per diventare modulare. Un esempio è l’angolo che si affaccia sulla scala che conduce alla strada principale. Qui, una parte del verde pubblico è stata ampliata per ospitare sedute con ricarica USB e un pannello didattico illuminato da una striscia a LED, dove i giovani studenti delle scuole potranno esporre i loro lavori.

Ad abbellire questo spazio, anche un mosaico con dei girasoli realizzato dalla Scuola di Mosaico di Sant’Anna. Accanto a lui, uno ancora più grande che raffigura la storia di Cuveglio attraverso la riproduzione di una fotografia della piccola stazioncina, oggi utilizzata come spazio di Smart Working, e del binario del tram che un tempo attraversava tutta la Valcuvia. Un codice QR posto al centro, inoltre, collega il mosaico al sito della scuola di mosaico e al comune e un nastro di seta e una pianta di glicine, simbolo del comune, completano l’opera.

Dal mosaico, vicino al quale è stata recuperata la vecchia fontanella e ridipinto il muro per riprendere armoniosamente i colori della piazza, un nuovo percorso pedonale si estende attraverso la piazza, rendendola modulare e flessibile per ospitare diversi eventi. Al centro verrà posizionato un piccolo gazebo, mentre buchi appositamente progettati consentiranno di installare paletti per suddividere lo spazio.

Un’attenzione particolare, poi, è stata riservata agli ambulanti del mercato, con l’installazione di “pozzetti automatici” nella piazza, mentre, per quanto riguarda la sicurezza, è stata installata una sorveglianza video a 360gradi.

Un’altra priorità è stata data alla sostenibilità. Riponendo grande attenzione al concetto di “invarianza idraulica” , la piazza è stata progettata per essere permeabile, riducendo così il rischio di dissesto idrogeologico e allagamenti. L’acqua piovana raccolta sarà utilizzata per il lavaggio della piazza e l’irrigazione durante i periodi di siccità.

(casetta dell’acqua)

Non solo, anche se il numero di parcheggi è diminuito di qualche unità – recuperate nella nuova area parcheggio poco distante, per un totale di 64 contro i 50 precedenti – si è inoltre deciso di creare alcuni parcheggi a DOC per le macchine e le biciclette elettriche, che potranno ricaricarsi tramite apposite colonnine.

Infine, nuove sedute sono state posizionate di fronte al mosaico, presto ombreggiate dalla crescita degli 11 alberi piantati al posto dei 5 tigli rimossi. Nuove sedute che si integrano perfettamente nello spazio pubblico e che potranno essere utilizzate per promuovere il co-working, facilitato dalla presenza del Wi-Fi.