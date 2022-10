A Cuveglio il coworking nell’ex fermata del tram: aperto a tutti e gratis

Quattro postazioni di lavoro provviste di connessione internet veloce e sicura, per il collegamento ai server aziendali, e una sala riunioni separata, in due locali climatizzati e spaziosi, a disposizione di smart workers, liberi professionisti e autonomi e studenti universitari 5 giorni a settimana.

È il nuovissimo spazio coworking promosso dal comune di Cuveglio che ben si presta a coniugare l’esigenza di smart working e di risparmio energetico per quanti sono costretti, lavorando da casa, a fare i conti con le bollette energetiche che si preannunciano particolarmente salate.

I locali di proprietà del Comune di Cuveglio si trovano in Piazza Mercato e sono adiacenti alla fermata dell’autobus Autolinee Varesine e al parcheggio della piazza. Agli utenti basterà presentare domanda di utilizzo delle postazioni attraverso il modulo scaricabile sul sito del Comune di Cuveglio, o in formato cartaceo presso gli uffici comunali. Il coworking di Cuveglio, il primo aperto nell’Alto Varesotto, è a disposizione per un periodo di 6-12 mesi a titolo gratuito, un altro incentivo per chi vorrà approfittare del servizio. Per ogni informazione sul servizio e sulla presentazione della domanda, è possibile recarsi in sede a Cuveglio presso l’ex stazione del tram, angolo Piazza Mercato, tutti i martedì e giovedì mattina dalle ore 9:00 alle 12:00 oppure visitare il sito del comune di Cuveglio alla voce “Coworking-Patchworking”.

«Col Decreto Aiuti bis approvato dalle Camere il 21 settembre 2022, per le aziende e i dipendenti sarà possibile adottare lo smart working almeno fino al 31 dicembre 2022. Una possibilità in più per le aziende e per i lavoratori per accedere alle misure di lavoro agile da casa, con un occhio di riguardo per alcune categorie, in vista dei mesi invernali e come misura per contrastare il carovita e l’aumento delle bollette dell’energia», spiegano dal Comune.

«Il Decreto ha individuato nei lavoratori definiti “fragili” e nei lavoratori e genitori di figli con meno di 14 anni, categorie protette dalla proroga, ma l’estensione nel settore privato dello smart working sarà possibile per tutti senza accordi individuali con la propria azienda. La misura definita “smart working agevolato”, al nord ad esempio è già stata adottata con successo dalle imprese che fino al 70% lo ha utilizzato, con ottimi risultati in termini di gradimento (equilibrio tra lavoro e vita privata e famigliare) e produttività, con un risparmio tangibile sui costi di gestione degli spazi in ufficio».

«Il ricorso allo smart working, così ben accolto, ha rappresentato però anche una sfida logistica nuova per le persone. Come creare e organizzare il proprio spazio di lavoro? Come evitare o ridurre le inevitabili distrazioni che il nostro ambiente domestico può crearci? Lo smart working comportera’ una bolletta più salata per l’energia, riscaldamento e luce? Problemi pratici, che tante persone possono risolvere da oggi sfruttando gli spazi e le postazioni degli uffici di coworking messi a disposizione e realizzati dal Comune di Cuveglio aderendo ad un’iniziativa promossa da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione vita-lavoro»