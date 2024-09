Una giornata dedicata al benessere a Cuveglio: nutrire mente e spirito con attività per tutte le età

Questa giornata si preannuncia come un’occasione perfetta per rilassarsi, divertirsi e imparare nuove tecniche per il benessere personale

Il prossimo 6 ottobre, la piazza del Comune e la sala polivalente di Cuveglio ospiteranno un evento imperdibile dedicato al benessere, intitolato “Il risveglio di Cuveglio” Una giornata ricca di attività volte a nutrire mente e spirito, pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

L’evento avrà inizio alle 14:30 con un benvenuto speciale da parte dell’amministrazione comunale, seguito da una serie di attività coinvolgenti e rilassanti:

15:00-15:30: Concerto con l’arpa celtica di Elena Guarneri

15:45-16:15: Yoga mamma-bambino con Roberta Beggio

16:30-17:00: Rilassamento sonoro con campane tibetane e gong, a cura di Sabino Moschella

17:00-17:15: Degustazione di tisane con Elena Sala

17:15-17:45: Workshop di composizioni floreali con Marco Foghinazzi

17:45-18:15: Automassaggio di riflessologia facciale con Anna Damonti

18:15-18:45: Dimostrazione di pranoterapia con Morosini

Durante tutto il pomeriggio, saranno inoltre disponibili diverse attività permanenti per i più piccoli e per gli appassionati di creatività:

Esposizione Lego Botanicals con Silvano Premoselli e Sergio Bardelli

Laboratorio di mosaico per bambini con Juana Liliana e Corradini Roberto

Laboratorio creativo per bambini con Raffaella e Loredana

Truccabimbi con Astrid

Questa giornata si preannuncia come un’occasione perfetta per rilassarsi, divertirsi e imparare nuove tecniche per il benessere personale. Che tu sia alla ricerca di un momento di quiete, di creatività o di gioco per i tuoi bambini, il programma offre un’ampia varietà di opzioni.