Varese, vittoria matta: il rigore di Banfi al 99′ piega l’Imperia

Il Varese batte 4-3 l’Imperia al “Franco Ossola” al termine di una gara matta, fatta di ribaltamenti, doppiette, autogol e rigori. Il tutto in un mix di emozioni che però lascia contenti i tifosi varesini, esplosi nel momento in cui il rigore calciato da Banfi si è insaccato al 99′ per il decisivo 4-3.

Ma andiamo con ordine: il Varese parte forte e al 6′ trova il vantaggio grazie alla sfortunata deviazione di Osagie sul passaggio di Banfi. I biancorossi sfiorano il raddoppio ma è l’Imperia a pareggiare con Giglio poco dopo la mezzora. Il primo tempo si chiude però bene per la squadra di Floris che prima segna il 2-1 con Barzotti e poi rischia il tris con il cross di Valagussa che si stampa sul palo. La ripresa sembra iniziare bene ma i nerazzurri liguri hanno ben altri piani: iniziano a spingere, sfruttano qualche errore dietro del Varese e prima pareggiano con Szerdi, poi passano in vantaggio con il rigore realizzato da Bosetti. È il 22′ e la gara sembra ormai andata, ma il Varese ci crede, mister Floris cambia interpreti e alla fine ha ragione: dopo un gol annullato non si sa bene perché a Valagussa, è ancora Barzotti ad andare in rete per il 3-3 al 39′. C’è tempo, il recupero è lungo e viene prolungato ulteriormente e proprio all’ultimo assalto arriva l’episodio decisivo: fallo su Valagussa in area e rigore. Dal dischetto è Banfi ad assumersi la responsabilità, la palla si insacca, il pubblico esulta e il Varese si porta a casa i tre punti.

Ci sarà tempo per ragionare su cosa non ha funzionato, soprattutto nella prima parte della ripresa, ma oggi il Varese ha dimostrato che il cuore e la capacità di vincere non mancano. Una risposta forte dopo il pareggio di Genova che meritava sorte migliore. Oggi si guardano solo le cose positive, il Varese sale a 8 punti in classifica e segue la “media inglese” senza sconfitte. Settimana prossima – sabato 28 settembre – al “Franco Ossola” arriverà la Sanremese del grande ex Mattia Monticone, un’altra prova per i biancorossi di dimostrare il proprio valore e dare un altro segnala al campionato.

FISCHIO D’INIZIO

Terza ligure in serie per il Varese (si aggiungerà poi anche la Sanremese): dopo la vittoria contro l’Albenga e il pari in casa Ligorna i biancorossi tornano al “Franco Ossola” per ospitare l’Imperia che da neopromossa sta approcciando in maniera positiva questa stagione (una vittoria e un pareggio dopo il rinvio della prima per pioggia). Scelte ridotte per mister Floris, che oltre ai già infortunati Molinari e Ropolo deve fare a meno degli influenzati Stampi e Giorgi mentre Gubellini va in panchina dopo essere stato suturato al sopracciglio. Nel 3-5-2 biancorosso va così per la prima volta dall’inizio Bonaccorsi in difesa, mentre il varesino classe 2006 Pietro Marangon vive l’esordio assoluto venendo schierato a centrocampo. Davanti spazio a Barzotti e Banfi, che arriva da tre gol nelle prime tre di campionato. L’Imperia di mister Pietro Buttu si presenta con un 4-4-2 che in avanti si affida a Costantino e al francese ex Nizza Alexy Bosetti.

PRIMO TEMPO

Parte con ottimo piglio il Varese che tiene palla nella metà campo avversaria e al 5′ prende le misure con Barzotti che calcia fuori di poco dal limite dell’area. Un minuto dopo si stappa la gara: Marangon lancia in profondità sulla destra Banfi che si libera di forza dell’aversario ed è fortunato a trovare la deviazione nella propria porta di Osagie che vale l’1-0 per il Varese. I biancorossi non si fermano e si rendono ancora pericolosi prima con una girata di Barzotti dall’area piccola deviata in angolo e poi con un sinistro rasoterra di Banfi che esce di un metro. L’Imperia con il passare dei minuti prende campo e fiducia e porta qualche pericolo in area con le rimesse profonde di Osagie. Banfi prova a impensierire Sylla con un destro potente al 29′ che il portere nerazzurro respinge in tuffo ma al 31′ arriva il gol del pareggio: da un’altra rimessa d’attacco la palla questa volta rimbalza in zona pericolosa, Piras è molto bravo sul primo tentativo di testa di G. Graziani ma non può nulla sul tap-in dal cuore dell’area di Giglio che sigla l’1-1. Il Varese non ci sta e si ributta subito in attacco, anche se la gara si fa meno bella e più fisica. Serve allora una bella azione organizzata per ritrovare il vantaggio: al 42′ lancio di Priola per Banfi, appoggio per Vitofrancesco e assist al bacio per Barzotti che di testa appoggia all’angolino il 2-1. Nel finale di tempo c’è ancora tempo per un ultimo sussulto: cross di Valagussa a rientrare che trova Sylla fuori dai pali ma la palla sbatte sul palo.

SECONDO TEMPO

Riprende con buon piglio il Varese che a sinistra si fa vedere prima con Valagussa, che non trova compagni in area, e poi con Barzotti che non sorprende Sylla. L’Imperia si dimostra squadra di carattere e riprende campo: all’8′ i biancorossi sono scoperti a sinistra, Ferrieri si fa superare da Thomas Graziani che entra in area e serve Bosetti, tiro di prima parato da Piras ma anche in questa circostanza la difesa concede un facile tap-in ed è proprio il neo entrato Szerdi a insaccare da due passi il 2-2. Questa volta il Varese non reagisce, anzi, dopo il cambio di Gubellini per Priola, Thomas Graziani trova ancora terreno fertile in fascia, entre in area e si conquista un calcio di rigore – fallo di Barzotti in copertura – che Bosetti realizza con una conclusione potente che ribalta il risultato regalando il vantaggio ai nerazzurri. Mister Floris cambia la squadra inserendo Maccioni, Nitri e Azizi per Ferrieri, Marangon e D’Iglio e il Varese riprende campo. La spinta dei biancorossi porta frutti e, dopo un gol annullato a Valagussa non si sa bene perché, arriva il gol del 3-3 di Barzotti al 39′ con un colpo di testa dopo il tocco di Banfi. A questo punto Vitofrancesco e compagni ci credono davvero e, sospinti dal pubblico, si lanciano in attacco per il colpo da tre punti. Il lungo recupero porta i biancorossi a chiudere nella propria area l’Imperia e all’ultimo assalto arriva l’episodio giusto con Valagussa che controlla palla in area e viene steso. L’arbitro indica il dischetto e al 99′ è Banfi a realizzare il gol che vale il 4-3 e fa esplodere il “Franco Ossola”.