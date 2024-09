I voti del Varese: buon esordio per Marangon, Barzotti x2 ma il gol vittoria è di Banfi

VARESE – IMPERIA 4-3 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Subisce tre gol, è vero, ma in due occasioni le reti arrivano dai tap-in su precedenti parate di grande difficoltà. Sul rigore poi può poco.

PRIOLA 6: Gara precisa, pochi fronzoli e tanto agonismo

Gubellini 6,5: Non segna, a volta si intestardisce ma la sua voglia in attacco è un segnale per la squadra

MIKHAYLOVSKIY 6,5: Quando la squadra vacilla lui è il punto fermo. Anche quando il Varese è tutto sbilanciato in attacco lui ci mette esperienza e mestiere per evitare beffe in contropiede

BONACCORSI 5,5: Non sempre preciso, pasticcia e regala qualche occasioni agli avversari. L’impressione è che debba ancora entrare bene nei meccanismi

VITOFRANCESCO 6,5: Al 97′ è lui con una corsa di 60 metri a guadagnarsi la rimessa laterale che porterà poi al rigore del definitivo 4-3

MARANGON 6: Esordio dal primo minuto, al “Franco Ossola”, per un varesino non deve essere una cosa banale. Inizia con il bel lancio per Banfi che porta all’1-0. Poi tocca tanti palloni e verticalizza con profitto. Nella ripresa purtroppo cala molto ma resta una prestazione completamente positiva

Nitri 6,5: Non si era mai visto, entra in una gara complicata e fa ottime cose dimostrando di essere un buon elemento per il futuro

D’IGLIO 5,5: Forse un po’ stanco, a centrocampo il Varese perde tanti duelli e l’Imperia da lì riesce a portare pericoli. Lui soffre, non trova spazi e non si vede come al solito

Azizi 6: Tanto agonismo, non sempre con il giusto ragionamento, ma serve anche quello alla fine

VALAGUSSA 5,5: Anche lui in mediana non è efficace come al solito, sia in difesa, sia in impostazione. Nonostante questo colpisce un palo – su cross sbagliato – e si vede annullato un gol non si sa ancora bene per corsa

FERRIERI 5: Prestazione negativa, soprattutto nella ripresa quando l’Imperia dalla sua parte trova gli spazi per affondare. Arrivano da quella fascia infatti il gol del 2-2 e poi il rigore per il momentaneo 2-3.

Maccioni 6,5: Si presenta con un mancino insidioso, poi si fa notare per dinamismo mettendo in difficoltà la difesa dell’Imperia

BARZOTTI 7,5: Due gol ma anche tanto altro. Sempre più giocatore importante per questa squadra dando equilibrio, appoggi e quelle piccole cose che servono per arrivare in alto. Mezzo punto in meno per il fallo da rigore

BANFI 7,5: Apre la gara con un’azione caparbia che porta all’autogol dell’1-0. Poi gioca una partita intelligente e di sacrificio. Al 99′ è lui a piazzare la palla sul dischetto e siglare il 4-3 definitivo. Quattro gol in quattro gare di campionato