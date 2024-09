Floris: “Vinto con il cuore e con la spinta dei tifosi. Dedica ai bambini del Del Ponte”

VARESE. IMPERIA 4-3 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Una partita sicuramente pazza, ma prima di iniziare a parlare del campo devo dire grazie alla città di Varese perché questa partita l’abbiamo vinta con il cuore ma il dodicesimo uomo ci ha aiutato a vincerla. Oggi veramente lo stadio ha spinto tanto e come avevo chiesto ai ragazzi il supporto si è sentito tanto e ci ha dato la forza in più. Dobbiamo dedicare questo risultato ai tifosi perché sono tanti e quelli che vengono allo stadio tifano con il cuore e lo sentiamo. Grazie a tutti.

FLORIS 2: Parlando della partita: abbiamo iniziato bene trovando il gol e rischiano dil raddoppio. Dopo abbiamo subto il pareggio e con grande spirito siamo andati a riprenderla, poi abbiamo sfiorato il 3-1 sul palo di Valagussa che poteva mettere in grande discesa la partita. Nel secondo tempo siamo partiti di nuovo bene poi siamo calati dalla parte sinistra dove abbiamo subito due o tre incursioni, l’Imperia è una squadra che non molla mai e lavora in maniera sporca, lavora tanto sulle seconde palle ed è molto difficile da affrontare e se ti abbassi un pochettino rischi di subire. Questo Varese però ha un grande cuore, un grande spirito, abbiamo provato a cambiare le carte in tavola per cercare di recuperarla e poi a quel punto avrei preferito perderla, ma avrei voluto vincere a tutti i costi. Sentivo la spinta del pubblico, glielo dovevo, abbiamo rischiato ma alla fine è arrivato. Onestamente un po’ ce lo meritavamo guardando alle sfide di Voghera e Genova.

FLORIS 3: Oltre ai già problemi che abbiamo, non avevamo a disposizione Stampi che ci sta dando, abbiamo preparato la partita con Giorgi che però stamattina aveva la febbre. Abbiamo dovuto ridisegnare la formazione all’ultimo tirando dentro Marangon che ha fatto un’ottima partita all’esordio; non era facile e gli faccio i complimenti. Alla fine contavano i tre punti e li abbiamo ottenuti.

FLORIS 4: Ieri siamo andati all’ospedale Del Ponte a trovare i ragazzetti che sono meno fortunati di noi, questa è una dedica speciale che facciamo a loro. Ai ragazzi prima della partita ho detto che ieri ho capito tante cose, ci sono delle difficoltà fuori che vanno ben oltre, ci sono ragazzi che non hanno la fortuna di fare sport, divertirsi e sognare. Dobbiamo ritenerci fortunati e quando abbiamo questa opportunità dobbiamo godercela a 360 gradi.

MATTEO BARZOTTI (Attaccante Varese): Ci abbiamo creduto alla fine. Questo è quello che conta e che ci ha permesso di prenderci la vittoria. La nota negativa è essersi fatti riprendere quando eravamo in vantaggio. Oltre la doppietta ho anche fatto il fallo da rigore. Una partita pazza, il bello però è che siamo riusciti a vincere. La dedica va a Marta che abbiamo trovato ieri all’ospedale del Ponte e ci ha fatto un disegno molto bello. È stata una magnifica iniziativa. Riguardo alla stagione, ancora è presto, ma dovremo essere bravi a portare le cose dalla nostra parte. Siamo lì, è presto ma siamo pronti per giocarci le zone alte.