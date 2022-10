La nuova “piazza Mercato” di Cuveglio arriverà con l’estate

«Far evolvere uno spazio, che attualmente è un “non luogo“, per trasformarlo in uno spazio flessibile, attraente e stimolante. Questa sarà la nuova piazza del paese». Lo ha spiegato il sindaco di Cuveglio Francesco Paglia durante la presentazione della nuova piazza Mercato, quel grande slargo che si incontra all’incrocio fra la provinciale che arriva da Cuvio e la statale 394, all’altezza dei semafori.

Nel 2020, con la nuova maggioranza, l’idea della sistemazione è stata una delle prime iniziative lanciate alla cittadinanza per capire come avrebbero visto i cittadini il progetto di ridefinizione di questo ampio parcheggio.

Indicazioni finite in un “metaprogetto” rimasto fermo fino al 2021 quando Regione Lombardia emise un bando di riqualificazione urbana a cui il comune di Cuveglio ha aderito. Così martedì 25 ottobre è stata presentata la nuova piazza di Cuveglio: come sarà e come è stata concepita.

L’IDEA E L’ITER – Spiega il sindaco Francesco Paglia: «L’obiettivo ora è informare su ciò che si prefigge il progetto sia sul piano formale, sia sul piano tecnico, ma soprattutto sui riflessi che avrà dal punto di vista della vita dei cittadini. Oggi siamo qui con Digit, la società che ha sviluppato il progetto, per illustrare tutti questi aspetti».

Ci sono voluti 8 mesi per avere una risposta da Regione Lombardia, spiega il sindaco, «poi abbiamo aperto un dibattito con la popolazione: una prima ipotesi era quella di realizzare un piano interrato per 20 posti auto, ma non è risultato un percorso fattibile, non è stato gradito. Eppure uno degli elementi di forza stava proprio nell’idea di creare nuovi posti auto fruibili in concomitanza col mercato, e vi abbiamo difatti dato seguito, con una soluzione diversa. Un’altra criticità era costituita dall’abbattimento dei tigli presenti sulla piazza e che – voglio specificarlo – , era la proposta di alcuni cittadini», aggiunge Paglia.

LE ACQUE – Il progetto ha un valore di 800 mila euro di cui 300 mila a carico del Comune e 500 mila euro da Regione Lombardia. Grande attenzione al concetto di “invarianza idraulica”: è prevista la totale permeabilità della piazza (2 mila metri quadrati che disperderanno in 48 ore oltre 150 metri cubi d’acqua accumulata) per evitare problemi di dissesto idrogeologico e allagamenti.

LE AUTO – I posti auto passano dai 50 attuali a 64 (44 nella piazza e 20 in spazi ricavati nelle vicinanze così da poter venir utilizzati anche nei giorni di mercato) con colonnine per la ricarica delle auto e cicli, e ci sarà un nuovo impianto di illuminazione. L’acqua meteorica raccolta dalla piazza verrà impiegata per il lavaggio della pizza e l’irrigazione nei periodi siccitosi.

GLI ALBERI – E i cinque tigli per i quali sono state raccolte migliaia di firme? «Vorrei essere chiaro: non ci risulta esista alcun comitato, le firme non ci risulta siano state raccolte in maniera corretta. Recepiamo il problema, ma l’ultimo progetto non prevede il taglio di tutti gli alberi, ma solo dei 5 tigli verso la fermata dell’autobus. Le piante verranno sostituite con altri togli alto già 4 metri. Verranno invece mantenuti gli altri tigli presenti sulla pizza», ha aggiunto Paglia.

NUOVO NOME – La piazza probabilmente avrà un nome diverso da quello – informale, appunto “Piazza Mercato” – di oggi, e potrebbe venir deciso con una sorta di consultazione popolare che seguirà una serie di incontri conoscitivi con la popolazione. Nella pratica il progetto prevede diversi tipi di pavimentazioni drenanti e alcuni gradoni che consentiranno alle persone di sedersi e condividere momenti di socialità, oltre ad una pergola con tavoli che verranno posizionati al centro della pizza per consentire ai cittadini di sostare e chiacchierare. Nella giornata di mercato sarà possibile accedere alla pizza attraverso il posizionamento di colonnine “pilomat” telecomandate così da poter rendere gli spazi più fruibili.

QUANDO – L’intervento durerà circa 4 mesi, dopo la realizzazione dei 20 parcheggi a 70 metri dalla piazza. La nuova pizza potrebbe arrivare già nella prossima estate 2023, con lavori che potrebbero partire già a dicembre. Durante i lavori il mercato di Cuveglio verrà spostato nella pizza antistante il municipio.