A Cuveglio nasce un gruppo di cittadini contro l’abbattimento degli alberi in piazza Mercato

In occasione dell”avvio dei lavori di riqualificazione di piazza Mercato di Cuveglio, un gruppo di più di 50 cittadini si è trovato nella giornata di domenica 22 maggio per confrontarsi sul progetto che l’Amministrazione sta portando avanti in quell’area, che vedrebbe l‘abbattimento di almeno 7 alberi sani, alcuni di più di cinquant’anni d’età.

«L’amministrazione Paglia vuole riqualificare piazza Mercato tenendo il posteggio, mettendo qua e là panchine, un po’ di prato e un mosaico. Tra tutte queste cose, però – ha raccontato Silvano Premoselli, promotore dell’iniziativa, in una lunga lettera indirizzata alla nostra redazione (QUI riportata integralmente)- è previsto anche l’abbattimento delle storiche piante presenti. Dal disegno che è girato non si capisce se vengono abbattute tutte o “solo” 7, perché il progetto non è chiaro».

Nato un po’ in sordina su Facebook, il gruppo di cittadini lamenta anche il generale e considerevole abbattimento di piante avvenuto negli ultimi mesi sul territorio comunale.

«Abbiamo assistito all’abbattimento di diversi alberi nelle vie del nostro paese, come i 14 tigli sulla statale che attraversa il paese, quelli di via Aldo Moro e, quando hanno rifatto il posteggio delle poste, hanno abbattuto l’unico albero presente, che non dava fastidio. Per non parlare di quando hanno rifatto i marciapiedi di via Volta asfaltando un’aiola».

Una questione che sembra aver toccato molto la comunità di Cuveglio. Erano infatti più di 50 i cittadini che domenica pomeriggio si sono trovati per confrontarsi sul tema e per decidere come portare avanti la causa.

«Vogliamo sensibilizzare e coinvolgere la popolazione e poi decideremo i passi successivi. I tempi sono stretti, ma credo che questa sia la modalità corretta. Dobbiamo fare un movimento di opinione indipendente lontano dalla politica locale e dalle realtà già esistenti, e portare avanti le nostre istanze. E’ importante – ha concluso Premoselli – che a Cuveglio i cittadini si organizzino e prendano in mano il destino del proprio paese, influenzando le scelte della politica».