Il sindaco di Cuveglio “risponde“ sulla nuova piazza: “Nessun progetto tenuto nel cassetto”

Il progetto di risistemazione della piazza Mercato a Cuveglio ha acceso un fitto dibattito sui social e non legato a come sarà il nuovo punto di aggregazione della cittadina di fondovalle, innescando l’attenzione dei cittadini anche sulla sorte di alcuni tigli, per i quali i sorto un comitato. Il sindaco Francesco Paglia nella nota che segue ha voluto specificare alcune questioni sorte in post pubblicati su facebook in merito allo stato dell’arte del progetto, al suo peso economico e al ruolo del Comune.

Intervengo in una discussione senza alcuna base e fondamento, portata avanti da malinformati, che citano sconosciute fonti di informazione, alle quali probabilmente non sono stati in grado di porre appropriate domande. Intervengo in quanto mi corre l’obbligo di difendere la verità e con essa l’operato dell’Amministrazione Comunale. Il sottoscritto e i Consiglieri sono presenti in Comune tutti i giorni disponibili ad accogliere i cittadini, dare informazioni e comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e delle attività in corso, non serve altro che telefonare o salire qualche gradino e chiedere. Da parte nostra daremo completa ed esauriente informativa, relativa al progetto di Piazza Mercato, come già detto nell’ultimo incontro del 2 maggio, nel momento in cui avremo a disposizione tutti i dati di progetto e quelli economici, che in questo momento stiamo elaborando in coordinamento con Regione Lombardia. Tengo a informare che il Progetto, depositato in Regione, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, in data 11 Marzo 2021, e da quella data è consultabile da tutti.

Posso inoltre affermare che:

1) E’ falso che il progetto non debba essere valutato, condiviso e depositato in Regione. In questi giorni stiamo mettendo a punto un pre-progetto che modifica il precedente, consegnato in fase di bando di gara, che recepisce le indicazioni espresse dalla popolazione (per esempio: eliminazione del piano sotterraneo e indicazioni derivanti dalla petizione e raccolta firme).

2) E’ falso che l’unico responsabile del processo sia Il Comune e che sia il solo depositario del progetto, poiché le sue modifiche, devono essere condivise con Regione Lombardia per il finanziamento.

3) E’ falso che il Sindaco con semplici autocertificazioni può ricevere finanziamenti da Regione Lombardia e procedere all’affidamento dei lavori.

4) E’ falso che Regione Lombardia finanzi un’opera con 500.000 € senza valutare i progetti e controllare la conformità dell’esecuzione delle opere.

5) E’ falso che un nuovo progetto sia “tenuto tranquillamente in un cassetto del nostro Municipio”.

Alla domanda di accesso agli atti presentata dalla Minoranza, in data 14 Luglio 2022, nella persona del suo capogruppo Nicolò Alagna, è già stata data risposta telefonica nella giornata di venerdì 15 Luglio 2022 dal sottoscritto e nei prossimi giorni la riceverà in via ufficiale. Riaffermo che non esiste ancora un progetto né definitivo, né tanto meno esecutivo (ma solo quello preliminare pubblicato all’Albo Pretorio) in quanto, come concordato in sede di Commissione Lavori Pubblici (a cui il capogruppo di minoranza Nicolò Alagna era presente) prima si deve condividere con Regione Lombardia l’impostazione definitiva del progetto, attività tuttora in corso, poi si passerà alla fase progettuale e di preventivazione.

Questa è radicalmente cambiata, sia a causa della situazione economica relativa alla lievitazione dei prezzi, sia per le modifiche da apportare (eliminazione del piano sotterraneo e indicazioni derivanti dalla petizione e raccolta firme). Assicuro che l’Amministrazione non ha alcuna motivazione per tenere secretati documenti o atti, essi sono tutti disponibili e consultabili. Il progetto definitivo, non appena sarà condiviso con Regione Lombardia, sarà divulgato in modo capillare. Chiedo per correttezza, trasparenza, serietà personale e professionale che prima di divulgare e diffondere notizie infondate e lesive dell’operato dell’Amministrazione vengano verificati a fondo le fonti e i contenuti. Per completezza di informazione e per vostra comodità, vi segnalo il percorso che potrete seguire per accedere al progetto di Pazza Mercato, tavole grafiche e documentazione tecnica, consegnato in Regione; l’unico ad oggi esistente.

Francesco Paglia

sindaco di Cuveglio