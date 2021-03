A Cuveglio pronto il progetto per la nuova piazza

A seguito del “Concorso idee” per la riqualificazione di Piazza Mercato, concluso nel mese di Gennaio 2021, rivolto alla popolazione, alle forze politiche e alle Associazioni del territorio, tenendo conto delle indicazioni emerse, l’Amministrazione Comunale ha elaborato un progetto di massima, con il quale ha partecipato, in data 12 marzo 2021, ad un bando indetto da Regione Lombardia rivolto alla Rigenerazione Urbana.

«Il bando di Regione Lombardia ha come obiettivo lo stimolo dei processi di riqualificazione urbana, in linea con le nostre necessità e con quanto elaborato nel progetto di valorizzazione di Piazza Mercato. Offrirà inoltre importanti finanziamenti, ai progetti che verranno ritenuti idonei», fanno sapere dall’amministrazione.

Il progetto di larga massima ora presentato dovrà essere valutato, selezionato e approvato da Regione Lombardia sia dal punto di vista tecnico urbanistico sia da quello economico finanziario; seguiranno in caso di una favorevole istruttoria finanziamenti sino a 500.000€ che copriranno buona parete dei costi il cui budget complessivo è di circa 800.000€.

«E’ questa una prima importante opera che l’amministrazione ritiene indispensabile per dare al nostro Comune un centro di gravità sociale e culturale propedeutica, sia alla riqualificazione di altre importanti aree del nostro Comune, sia al rilancio di Cuveglio come centro e cuore della Valcuvia. Come noto l’idea alla base del progetto è di far evolvere la piazza da posteggio, piazza mercato, area di sosta autobus in un luogo omogeneo e multifunzionale di relazione, tenendo nel contempo salde le oggettive funzioni a cui l’area dovrà rispondere», commentano dal Comune.

Questa iniziale ipotesi progettuale potrà essere approfondita, in attesa della pianificazione di un incontro, consultando quanto pubblicato sull’albo pretorio del Comune. Sarà così possibile comprendere in modo dettagliato il risultato di questa prima attività, cogliendo le strategie progettuali sottostanti, gli scenari ed i costi relativi. Eventuali ulteriori suggerimenti saranno utili dati che verranno recepiti al fine della stesura definitiva a tempo venuto del progetto.

«Rimane inteso che tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria già programmati nel nostro Comune, non subiranno variazioni, rallentamenti o ridimensionamenti», concludono dall’aministrazione.