Il 67° raduno degli Alpini della Sezione di Luino: tre giorni di celebrazioni tra Cuveglio, Vergobbio e Casalzuigno

Nel fine settimana del 13, 14 e 15 giugno 2025, i Gruppi Alpini di Casalzuigno e di Vergobbio-Cuveglio, appartenenti alla Sezione di Luino dell’Associazione Nazionale Alpini, accoglieranno il 67° Raduno Sezionale, un appuntamento che richiama ogni anno numerosi soci, simpatizzanti e cittadini per celebrare i valori di memoria, solidarietà e comunità che da sempre contraddistinguono l’esperienza alpina.

Il programma della manifestazione si articola su tre giornate dense di eventi commemorativi, momenti musicali e occasioni di convivialità, distribuiti tra i Comuni di Cuveglio, Casalzuigno e Duno.

Le celebrazioni prenderanno avvio venerdì 13 giugno a Cuveglio.

Alle ore 18:00 si terrà la cerimonia degli Onori alla Bandiera, seguita dagli Onori ai Caduti presso il monumento situato nelle adiacenze delle Scuole Medie. A seguire, alle ore 18:30, la riunione del Consiglio Direttivo Sezionale avrà luogo presso la Sala Civica Comunale. La serata si concluderà alle ore 21:00 con un concerto della Banda di Casalzuigno che animerà il piazzale del Comune; in caso di maltempo, l’evento si sposterà nella Sala Civica.

Sabato 14 giugno le attività coinvolgeranno i territori di Vergobbio e Casalzuigno. La giornata si aprirà alle ore 8:00 con il ritrovo dei partecipanti al Monumento ai Caduti di Vergobbio per dare il via alla tradizionale Camminata Sezionale, che si concluderà presso l’area feste di Casalzuigno. Il pomeriggio proseguirà alle ore 14:30 con la deposizione di corone onorarie ai monumenti ai Caduti situati nei Comuni di Cuveglio, Casalzuigno e Duno, in un momento solenne di ricordo e omaggio. Alle ore 17:30, presso l’area feste di Casalzuigno, sarà celebrata la Santa Messa per gli Alpini, officiata dal Rev. Arciprete Don Feliciano Rizzella. La serata si concluderà con l’apertura dello stand gastronomico alle ore 19:00, accompagnata dall’intrattenimento musicale a cura del gruppo “Fisarmoniche delle Alpi”.

Domenica 15 giugno le celebrazioni si concentreranno a Casalzuigno. A partire dalle ore 8:30 avverrà l’accreditamento delle sezioni e dei gruppi ospiti in via Libertà. Alle ore 9:30 è previsto l’ammassamento dei partecipanti sempre in via Libertà, dietro Villa Bozzolo. La mattinata entrerà nel vivo alle ore 10:00 con l’inizio dello sfilamento, preceduto dalla cerimonia dell’Alzabandiera e dalla resa degli Onori ai Caduti presso il monumento situato nel piazzale del Municipio, con la successiva deposizione di una corona onorifica. A seguire, si terranno gli interventi ufficiali delle autorità presenti. Lo sfilamento si concluderà verso le ore 11:30 all’area feste, con il simbolico passaggio della Stecca. Alle ore 11:45 avrà luogo la cerimonia dell’Ammainabandiera, seguita alle ore 12:00 da un momento conviviale con aperitivo e chiusura della cerimonia. L’appuntamento si concluderà alle ore 13:00 con il tradizionale rancio alpino presso la struttura dell’area feste di Casalzuigno.

Durante la sfilata sarà presente e accompagnerà la manifestazione la Banda Sezionale Gruppo Musicale Boschese. Inoltre, il sabato sera e la domenica, sia a pranzo che a cena, sarà attivo lo stand gastronomico gestito dagli Alpini.

Il 67° Raduno Sezionale rappresenta un’occasione di forte richiamo per la comunità locale e per gli Alpini della Sezione di Luino: un momento in cui si rinsaldano i legami di appartenenza e di servizio alla collettività, nel segno della memoria e della solidarietà.