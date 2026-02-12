Al via il segretariato sociale innovativo: il welfare delle Valli del Verbano diventa di prossimità

Prende ufficialmente il via il nuovo Segretariato sociale promosso dalla Comunità Montana Valli del Verbano, un servizio innovativo pensato per rafforzare la prossimità e l’accessibilità del welfare territoriale. L’iniziativa è rivolta alle persone residenti o domiciliate nei Comuni che hanno sottoscritto la convenzione del Servizio sociale associato: Azzio, Brenta, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cuveglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Sangiano e Unione dei Comuni Lombarda Prealpi.

Il Segretariato sociale si configura come un servizio di accoglienza, ascolto e orientamento dedicato ai cittadini, con l’obiettivo di offrire informazioni sui diritti, sulle prestazioni e sui servizi socio-assistenziali disponibili, indirizzare verso le soluzioni più adeguate rispetto al bisogno espresso e supportare nella procedura di accesso attraverso la formulazione di prime istanze.

A occuparsi del servizio sono educatori professionali appositamente formati, chiamati a garantire un punto di riferimento competente e qualificato. Le modalità di accesso sono flessibili: consulenze telefoniche, colloqui in presenza e incontri in modalità telematica. Per assicurare una reale prossimità, verranno attivati sportelli in diverse sedi e con fasce orarie differenziate.

Il servizio è accessibile contattando il numero 0332 658501 o scrivendo all’indirizzo segretariato.sociale@vallidelverbano.va.it

«Con l’avvio del nuovo servizio di segretariato sociale la Comunità Montana Valli del Verbano rafforza in modo concreto il proprio impegno a favore della prossimità e dell’accessibilità dei servizi sociali», sottolinea l’assessore al Sociale Emilio Ballinari, evidenziando come l’obiettivo sia offrire ai cittadini un punto di riferimento chiaro e competente, capace di orientare e accompagnare nei momenti di bisogno, garantendo equità di accesso e valorizzando il lavoro in rete tra i Comuni aderenti.