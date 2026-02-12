Al via il segretariato sociale innovativo: il welfare delle Valli del Verbano diventa di prossimità
Attivo il nuovo sportello promosso dalla Comunità Montana per i Comuni convenzionati. Informazione, orientamento e supporto all’accesso ai servizi socio-assistenziali anche tramite telefono e online
Prende ufficialmente il via il nuovo Segretariato sociale promosso dalla Comunità Montana Valli del Verbano, un servizio innovativo pensato per rafforzare la prossimità e l’accessibilità del welfare territoriale. L’iniziativa è rivolta alle persone residenti o domiciliate nei Comuni che hanno sottoscritto la convenzione del Servizio sociale associato: Azzio, Brenta, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cuveglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Sangiano e Unione dei Comuni Lombarda Prealpi.
Il Segretariato sociale si configura come un servizio di accoglienza, ascolto e orientamento dedicato ai cittadini, con l’obiettivo di offrire informazioni sui diritti, sulle prestazioni e sui servizi socio-assistenziali disponibili, indirizzare verso le soluzioni più adeguate rispetto al bisogno espresso e supportare nella procedura di accesso attraverso la formulazione di prime istanze.
A occuparsi del servizio sono educatori professionali appositamente formati, chiamati a garantire un punto di riferimento competente e qualificato. Le modalità di accesso sono flessibili: consulenze telefoniche, colloqui in presenza e incontri in modalità telematica. Per assicurare una reale prossimità, verranno attivati sportelli in diverse sedi e con fasce orarie differenziate.
Il servizio è accessibile contattando il numero 0332 658501 o scrivendo all’indirizzo segretariato.sociale@vallidelverbano.va.it
«Con l’avvio del nuovo servizio di segretariato sociale la Comunità Montana Valli del Verbano rafforza in modo concreto il proprio impegno a favore della prossimità e dell’accessibilità dei servizi sociali», sottolinea l’assessore al Sociale Emilio Ballinari, evidenziando come l’obiettivo sia offrire ai cittadini un punto di riferimento chiaro e competente, capace di orientare e accompagnare nei momenti di bisogno, garantendo equità di accesso e valorizzando il lavoro in rete tra i Comuni aderenti.
