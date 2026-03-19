Stefano Garzelli in sella per la “Pedala con i Campioni”

La “Pedala con i Campioni” di Azzio cala l’asso per l’edizione del suo venticinquennale. Domenica 22 marzo, ai nastri di partenza della storica manifestazione benefica dell’alto Varesotto, ci sarà anche Stefano Garzelli. Il vincitore del Giro d’Italia nell’anno 2000, oggi apprezzato commentatore tecnico della Rai, ha confermato la sua presenza per pedalare lungo le strade del Varesotto insieme agli appassionati e ai suoi ex colleghi professionisti.

Un ritorno prestigioso per i 25 anni

La presenza di Garzelli nobilita ulteriormente un traguardo già di per sé storico per l’evento. «Siamo felici di riavere Stefano con noi – spiegano gli organizzatori – perché incarna perfettamente lo spirito di questa pedalata, che unisce il grande ciclismo alla solidarietà». Il campione di Besano si aggiunge così alla folta schiera di ex “pro” che ogni anno si ritrovano ad Azzio per una pedalata in compagnia che non ha mai smesso di crescere.

Un gruppo di campioni per la Polha

Garzelli non sarà l’unico nome di peso nel gruppo. A fare gli onori di casa ci saranno i promotori storici della manifestazione: Cristiano Frattini, Andrea Peron, Dario Andriotto, Daniele Nardello, Oscar Mason, Simone Zucchi, Tupak Casnedi e Stefano Zanini. Un vero e proprio “dream team” del pedale varesino che ha scelto di mettere la propria passione al servizio dell’Associazione Polha Varese, realtà che dal 1982 promuove lo sport paralimpico sul territorio.

Il programma e la novità gravel

L’appuntamento per vedere da vicino i campioni e pedalare al loro fianco è fissato presso il Polo Pro Loco di Azzio, in viale Cadorna 3. Le partenze sono libere, previste tra le ore 8:30 e le 9:30, con la possibilità di scegliere tra tre percorsi su strada e l’inedito tracciato gravel. Per chi volesse fermarsi dopo la fatica, dalle ore 11:30 sarà attivo il tradizionale pasta party. L’iniziativa gode del supporto di numerose realtà locali, dalla Sc Orinese a Varese Doyoubike, fino alla Comunità Montana Valli del Verbano.