Comunità energetiche rinnovabili, incontro a Cuveglio mercoledì 11 dicembre

Mercoledì 11 dicembre il Comune di Cuveglio organizza un incontro pubblico sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Nella serata interverranno Gianfranco Malagola della CER del Luinese e Fabrizio Biganzoli, Presidente di CER-amica di Laveno Mombello, che illustreranno l’iter per aderire ad una CER e sulle facilitazioni per impiantare un impianto fotovoltaico. Fabio Passera, assessore della provincia di Varese, invece ci relazionerà sulle opportunità e sulle difficoltà per l’ente locale nella costituzione di nuove CER. Infine Costantino Bongiorno parlerà dello Sportello Energia.

Silvano Premoselli, consigliere del Comune di Cuveglio, che ha seguito per più di quattro anni il lungo iter normativo sulle CER, con la Rete per Il Clima del Verbano e con il Tavolo per il Clima di Luino, che ha portato alla costituzione della CER del Luino, farà da moderatore all’incontro e presenterà la serata.

«Sarà un’occasione importante per fare il punto della situazione e capire come sfruttare le opportunità che le CER offrono ai cittadini. La serata è stata organizzata per evidenziare gli aspetti pratici all’adesione alla CER e dare spazio alle domande del pubblico», spiega Premoselli.

Incontro Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Martedì 11/12/2024 ore 20.30

Sala Polivalente, piazza Marconi Cuveglio

ingresso libero