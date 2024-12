“Addobbavo la tomba di mio figlio per Natale, oggi un albero per tutti i bimbi al cimitero di Tradate“

Chi è passato al cimitero di Tradate in questi giorni avrà notato una donna indaffarata ad addobbare un albero di Natale fra le tombe. Maria Cimolato, ha contattato la redazione di Varesenews per spiegare le ragioni del suo gesto.

Non è mai facile fare i conti con la morte. E la signora Maria ha dovuto affrontare anni fa un terribile lutto che le ha lasciato un segno indelebile. «Sono la mamma di Leonardo, che purtroppo nel 2018, a soli 4 giorni di vita è diventato un angioletto. Da subito nel mio piccolo mi sono messa a disposizione per aiutare altre mamme col mio stesso dolore».

Prosegue Maria: «Ogni anno per qualsiasi ricorrenza, ma soprattutto per Natale addobbo la tomba di Leonardo. È l’unica cosa che mi rimane da fare, oltre che portarlo sempre nel mio cuore e tenere vivo il suo ricordo. In questo modo è come se lo sentissi un po’ più vicino a me. Ma capisco che non tutte le mamme se la sentono, dato che ognuno reagisce a suo modo davanti ad un lutto così forte a cui nessun genitore è preparato».

Da qui l’idea di estendere queso pensiero anche agli altri. «Così quest’anno ho avuto questa idea, un albero per i piccoli angeli che ci hanno dovuto lasciare troppo presto, l’ho fatto per i genitori che non se la sentono e anche per I bambini che magari non hanno più nessuno che potrebbe addobbargli la tomba».

Maria ha trovato qualcuno a sostenere in questa idea: non era sola. Ha trovato persone ad aiutarla, e c’è stato anche chi ha dato una mano semplicemente donando gli addobbi natalizi per il grande albero, che Maria ha salutato facendosi fotografare, regalando a suo figlio anche un sorriso (nella prima foto. Qui sopra: l’albero completo).

«Volevo ringraziare il comune di Tradate, il vicesindaco Franco Accordino che mi ha gentilmente portato l’abete, le mie due aiutanti e tutte le persone che hanno partecipato dandomi gli addobbi e sono state davvero tantissime. Non è sicuramente bellissimo e perfetto ma il significato che ha vale più di tutto. Grazie davvero di cuore, sono sicura che tutti i nostri bambini ne sono felici».