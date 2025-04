A Villa Truffini di Tradate l’Orchestra Filarmonica Europea in concerto con Fabrizio Meloni

L’Orchestra Filarmonica Europea torna a Tradate a Villa Truffini con un ospite d’eccezione: Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala.

Periodicamente, nell’arco dell’anno, si alternano solisti di grande prestigio: recentemente si è esibita a Busto Arsizio con il violoncellista Enrico Dindo e poi ancora con Marco Zoni, primo flauto della Scala, i fiati solisti della Rai.

Il concerto si terrà il 27 aprile alle 21 con ingresso libero ed è patrocinato dall’Amministrazione comunale.

Il programma prevede il concerto per clarinetto e orchestra in la magg. K 622 (solista Meloni) e la sinfonia K 135 nell’ambito del progetto che prevede l’esecuzione integrale delle sinfonie di Mozart. Questa sinfonia è stata utilizzata da Mozart anche come Ouverture dell’opera Lucio Silla che fu messa in scena per la prima volta a Milano al Teatro regio ducale nel dicembre del 17732 (Mozart era sedicenne).

In seguito fu dapprima inserita nel catalogo delle composizioni di Mozart come sinfonia, ma poi fu tolta e considerata solo come Ouverture. In realtà, è più una sinfonia che un’ ouverture essendo proprio divisa in tre tempi distinti.

Inoltre, verrà eseguito il concerto per pianoforte e orchestra K 449 con il M° Pennuto al pianoforte e direttore ospite Carlo Maria Arosio, docente del Conservatorio di Milano. Anche il progetto dell’integrale dei concerti per pianoforte dunque procede: con quello in programma si arriva al numero 14 su 27, oltre metà strada. Dal 2012 il M° Pennuto ha intrapreso questo progetto e di annoin anno vengono presentati dai due ai tre nuovi concerti in ordine cronologico.

Il 449 risale al 1784, quindi siamo ormai nel linguaggio mozartiano maturo o comunque molto evoluto anche se non mancano spunti di gradevole semplicità e giocosità e quindi con una comunicativa molto diretta sugli ascoltatori anche se con scarsa frequentazione del repertorio classico.