La minoranza di Cuveglio: “Bene manifestare ma affrontiamo le emergenze del sociale”

A fronte della manifestazione indetta dal sindaco di Cuveglio come reazione agli striscioni raffiguranti simboli nazi fascisti esposti sabato scorso dal gruppo Do.Ra in paese, la minoranza consiliare esprime la propria opinione in merito servendosi di una nota che pubblichiamo integralmente (nella foto, Francesco Paglia Gruppo di Minoranza “Comune Ideale”).

E’ ovvio e doveroso aderire e sostenere proposte come quella di martedì sera che, incalzati dall’emergere dei gravi problemi sociali del nostro territorio, ci interrogano sia sul piano etico, morale sia su quello operativo. E’ quindi giusto condannare queste azioni, questi nefasti atti compiuti da gruppi neonazisti, che oltre a minare l’armonica convivenza civile, tendono a vanificare la faticosa strada che la democrazia ha percorso e deve percorrere falsificando la storia e il sacrificio dei nostri padri.

E’ tuttavia necessario, in questa situazione, non accontentarci di una giusta denuncia che sovente non provoca azioni concrete, dobbiamo porci domande vere, valutare in modo sereno, oggettivo e operativo la nostre azioni, individuare e sostenere, all’interno del nostro territorio, tutte quelle realtà associative, culturali, sociali, religiose, di cui il nostro ambito è ricco, sostenere chi ha operato e opera affinché cooperazione e armonia sociale, sicurezza pubblica non siano solo slogan ma un impegno della vita, una coralità d’azione alla quale non possiamo sottrarci.

E’ a questo livello che l’Amministrazione pubblica deve operare, evitiamo inutili affermazioni di principio che o sclerotizzano posizioni o si tramutano in qualunquismo, utili solo ad acquietare la coscienza. Cogliamo invece la provocazione che la realtà ci pone e cerchiamo all’interno di un serrato dibattito democratico soluzioni vere che non possono partire se non da una presa di coscienza della tragica situazione sociale che stiamo attraversando e vivendo.

Ci poniamo quindi alcune domande: Come questa l’Amministrazione Comunale di Cuveglio si fa interprete e motore attivo per affrontare le criticità e i gravi problemi sociali che si fanno sempre più evidenti nel nostro territorio? E’ mesi che aspettiamo proposte concrete e l’assunzione di azioni che dimostrino 1) La presa di coscienza di questi problemi 2) E la volontà attiva di risolverli Vorremmo capire se questa Amministrazione ha la volontà di governare non in modo miope, che significa saper prendere decisioni, avere il coraggio delle proprie azioni e portare avanti progetti concreti calati nel nostro contesto o semplicemente demandare ad altri appoggiandosi a linee di azione precostituite che garantiscono solo una posizione di facciata. Chiediamo quindi con forza e ci auguriamo, per il bene comune, che venga impostata una seria politica sociale, che a tutt’oggi non appare, anzi assistiamo allo smantellamento e allontanamento da tutte le realtà associative del nostro territorio.

Gruppo di minoranza Cuveglio – Comune Ideale