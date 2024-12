Manifestazione antifascista a Cuveglio: oltre 200 tra sindaci, studenti e cittadini dopo il vergognosco striscione con svastiche

Oltre 200 partecipanti, tra cui numerosi sindaci delle valli, cittadini e rappresentanti di associazioni, hanno preso parte alla manifestazione antifascista a Cuveglio, in risposta ai fatti accaduti sabato sera.

In quella occasione, uno striscione firmato dai Do.Ra, posizionato lungo la statale, riportava svastiche e fasci littori. L’iniziativa è stata lanciata ieri dal sindaco di Cuveglio, Giorgio Piccolo, come reazione a quanto accaduto.

Alla manifestazione ha preso parte anche una numerosa delegazione dell’ANPI, con la partecipazione di Ester Maria Tommasi, che ha portato la solidarietà dell’ANPI di Varese, insieme a rappresentanti di diverse sezioni, anche da Milano.

Tommasi ha dichiarato: “Siamo qui per dire no a quello striscione raccapricciante e al rischio dell’indifferenza. Ci opponiamo con indignazione e con una vigilanza costante. Il sacrario è stato disonorato, poiché è dedicato a tutti i caduti: un vero affronto. La storia ci deve insegnare che quei regimi hanno scritto la pagina più vergognosa dell’umanità”.

Anche i ragazzi delle scuole medie della Dante Alighieri erano presenti, per esprimere la loro vicinanza e per ricordare che avevano partecipato anche alle celebrazioni ufficiali per l’81° anniversario della battaglia.

Dopo il raduno in piazza del Comune, il corteo, composto da oltre 200 persone, tra cui almeno 50 sindaci, si è diretto verso il sacrario dedicato ai caduti, dove era stato esposto lo striscione con le svastiche.