Botti illegali: a Laveno Mombello i carabinieri sequestrano 74 candelotti esplosivi “Super Cobra10″

Con le feste arrivano i botti, ma quelle esplosioni continue avevano messo sul chi va là i carabinieri che a casa di un 31enne di Laveno Mombello hanno trovato un vero e proprio arsenale pirotecnico che ha fatto scattare la denuncia.

I controlli sono avvenuti lo scorso 28 novembre, quando i militari hanno eseguito una perquisizione ai sensi dell’art.41 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza nella residenza del 31enne a cui gli investigatori erano arrivati su segnalazione di alcuni residenti di Cuveglio dopo alcune esplosioni di botti particolarmente forti.

Nell’immobile i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ben 74 candelotti esplosivi modello “Super Cobra 10” pronti per la vendita, illegalmente detenuti e privi di certificazione CE obbligatoria che comprovi il soddisfacimento dei requisiti previsti delle direttive o dei regolamenti europei.

Ogni artifizio conteneva circa 34 grammi di materiale esplodente.

La posizione dell’uomo è, come sempre, al vaglio dell’autorità giudiziaria che dovrà pronunciarsi sulle responsabilità.

Il 31 enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Varese per detenzione illecita e omessa denuncia di materiale esplodente, e per la mancanza di autorizzazione per gli artifici pirotecnici.

«In vista dei festeggiamenti della notte di Capodanno, l’occasione è propizia per sensibilizzare ad un corretto utilizzo degli artifici pirotecnici presenti regolarmente sul mercato, evitando in maniera più assoluta l’utilizzo di quelli non conformi alle vigenti norme, materiale che, una volta messo in commercio, può produrre rischi altissimi agli eventuali utilizzatori», spiegano dal comando provinciale di Varese.