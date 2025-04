Il traditore, il soldato e la peccatrice: monologhi di Passione a Cuveglio

Un appuntamento di teatro e riflessione si terrà il prossimo 16 aprile alle ore 20:45 nella suggestiva cornice della Chiesa di San Lorenzo, presso la Canonica di Cuveglio.

Andrà in scena una selezione tratta da “Il traditore, il soldato, la peccatrice”, tre monologhi teatrali scritti da Riccardo Prando, che danno voce a figure simboliche della Passione di Cristo. L’opera sarà interpretata dai giovani attori della scuola teatrale “Splendor del Vero”: Sergio Brumana, Giacomo Russo e Aurora Scarpolini, quest’ultima impegnata anche con momenti musicali tra canto e arpa.

La regia è affidata a Luisa Oneto, che ha curato l’allestimento di questa intensa rappresentazione pensata non solo come evento culturale, ma come occasione per fermarsi, ascoltare e ascoltarsi.

Un momento che si ferma nel tempo. Che ci chiede di fermarci. In ascolto, ad ascoltare. Ad ascoltarci.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Cuveglio e dalla Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II.