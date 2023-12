Fondi in aumento per le associazioni sportive di Luino

L’Amministrazione di Luino continua a dimostrare il proprio profondo impegno verso il tessuto associativo sportivo locale. Gli Amministratori comunali hanno preso l’iniziativa di rinunciare a parte della propria indennità, come già fatto nei due anni precedenti, per finanziare un fondo sociale dedicato, quest’anno, alle società sportive del territorio.

Le risorse così costituite permettono di chiudere il bando 2023 fornendo un aiuto economico concreto e tangibile, significativamente più alto rispetto agli anni passati, alle numerose realtà associative. Questa decisione mira a rafforzare ulteriormente il settore sportivo locale, riconoscendone il valore intrinseco nella costruzione di una comunità solidale, coesa e dinamica.

L’opportunità è emersa ed è stata illustrata durante l’incontro di lunedì 18 dicembre con le associazioni sportive. Un tavolo servito per chiudere e valutare la stagione, oltre a imbastire il programma 2024. «È stato un incontro utile nel quale ho ribadito che ci deve essere coesione di intenti – commenta Ivan Martinelli, assessore allo sport del Comune di Luino -. Nostra intenzione per il futuro è allargare e promuovere le nostre iniziative e i momenti di formazione anche alle associazioni non prettamente luinesi coinvolgendo anche altri Enti come Comunità Montana Valli del Verbano e La Provincia di Varese».

Martinelli sottolinea anche il grande successo dell’evento ‘Sport Insieme’ che a maggio, con costi molto limitati, ha animato il lungolago cittadino. Un evento dedicato alle società sportive, alle scuole, alle famiglie e all’educazione delle future generazioni. «Sport Insieme, in accordo con tutte le associazioni, tornerà anche nel 2024. – conclude Martinelli -. Se possibile ancora più bella, e sarà ubicata in un’area strategica che l’amministrazione vuole sia di tutti i luinesi, l’ex campo sportivo di via Lido. Sarà uno degli eventi più importanti dell’estate».

L’occasione dell’ultima assemblea è stata colta infine per augurare alle associazioni, ai dirigenti, ai soci e alle rispettive famiglie, un sereno Natale e un nuovo anno proficuo di successi sportivi, di crescita e di serenità nello svolgimento dei propri scopi sociali.