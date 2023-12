Giorni di festa a Lavena Ponte Tresa con il Concerto di Natale e tante iniziative per grandi e bambini

Prosegue a Lavena Ponte Tresa il ricco calendario della programmazione natalizia, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni cittadine.

Sabato 16 dicembre torna il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale, che vedrà protagonisti i due cori del paese, il Coro don Giorgio Quaglia e il Coro Voci bianche sul Ceresio, diretti e accompagnati all’organi da Stefano Cropanese. Ai cori si uniranno il Corpo musicale Giacomo Puccini diretto dal M° Alessandra Rizzardi e con la cantante Francesca Parrotta, e l’ensemble di violini “MiLaReSol” con il M° Natalia Carpenco.

L’appuntamento è per le ore 20,30 nella chiesa del SS Crocifisso, con ingresso libero e gratuito.

Sempre il 16 dicembre alle 18 all’oratorio di Lavena Ponte Tresa è in programma la festa di Natale della Scuola dell’infanzia di Lavena con rinfresco.

Le iniziative proseguono sabato 23 dicembre con gli auguri in piazza Sangiorgio, mentre alla vigilia, domenica 24 dicembre, è in programma la posa del presepe sommerso allo Stretto di Lavena. La serata si apre alle 21 con la messa nella chiesa Madonna della Porta, da dove al termine, alle 21.50 partirà la fiaccolata che accompagnerà la statua di Gesù Bambino allo Stretto. Conclusione alle 22.15 con bevande calde e scambio di auguri.

Altri appuntamenti sono in programma dopo Natale. Sabato 30 dicembre alle 17 al Centro anziani “F. Viola”, sarà proposto spettacolo per famiglie “Lulù e il magico Natale”, con Arianna Rolandi, su testo e regia di Silvia Priori di Teatro Blu.

Domenica 31 dicembre sarà organizzata la festa di Capodanno nella Sala Polivalente. Non poteva mancare l’appuntamento con la Befana e i Re Magi che sabato 6 gennaio aspettano tutti i bambini in piazza Sangiorgio e nella chiesa del SS Crocifisso per offrire loro uno spettacolo di giocoleria (alle 15,30). Domenica 7 gennaio presepe nel centro storico di Lavena, mentre sabato 13 gennaio si chiude il periodo delle feste con il truccabimbi alla pista di pattinaggio di piazza Sangiorgio.

«Anche quest’anno una programmazione varia e con proposte per tutti e tanti eventi – dicono gli amministratori cittadini – Ringraziamo i commercianti, il Distretto del Commercio Ceresio/Tresa, le associazioni e tutti volontari che ci hanno permesso di realizzare questo ricco programma e tutte queste iniziative».

Il calendario di tutti gli eventi in programma si può scaricare dal sito del Comune di Lavena Ponte Tresa.