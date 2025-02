Arrestato perché trovato in casa con droga e fiale di Nandrolone a Lavena Ponte Tresa

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato nella mattinata di ieri, 26 febbraio, a Lavena Ponte Tresa per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto è avvenuto dopo che nel corso di una perquisizione per un altro procedimento i carabinieri hanno trovato all’interno della sua abitazione 160 g di marijuana, oltre a parecchie fiale di Nandrolone, una sostanza la cui commercializzazione in Italia è proibita e che viene utilizzata come dopante per alcuni sport.

L’uomo è stato condotto in caserma ed è comparso nella giornata di giovedì di fronte al giudice di Varese che ha convalidato l’arresto e sottoposto il ventiquattrenne alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quotidiano. La sostanza è stata sottoposta a sequestro. Il giovane, difeso dall’avvocato Corrado Viazzo, è stato rimesso in libertà.