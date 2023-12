I Varese Roosters travolgono Bologna e si qualificano per le finali della Next Gen Cup

Con una giornata d’anticipo, i Varese Roosters si qualificano alle Final Eight della Next Gen Cup, il torneo under 19 che vede impegnate le 16 società della Serie A di basket con la loro formazione giovanile di fascia maggiore. I biancorossi, che vinsero la coppa nel 2022 (quando erano ancora legati all’Academy di Ponti: in campo Librizzi e Virginio) ci riproveranno quindi a Trento dove è in programma la fase finale tra il 22 e il 24 febbraio.

Dopo aver vinto due delle tre partite nel concentramento giocato in casa a fine ottobre, la squadra di coach Roncari ha ottenuto altri due successi a Biella: a Santo Stefano Varese ha piegato Pesaro 96-93 (Zhao 30, Assui 23) al supplementare mentre oggi – giovedì 28 – ha travolto la Virtus Bologna 107-88. Nel mezzo il KO di ieri con Milano al termine di una sfida tiratissima e conclusa 104-100 per l’Olimpia (Zhao 26, Bottelli 20).

Con il successo sulla Virtus, i Roosters salgono a quota 8 e blindano la propria presenza tra le prime quattro del girone A, fino a qui dominato da Tortona che è l’unica squadra ancora imbattuta della manifestazione. Nel match odierno i biancorossi hanno faticato per circa un quarto d’ora cambiando però marcia in maniera vertiginosa nel secondo quarto in cui i Roosters hanno segnato 39 punti.

Bottelli in quel frangente ha trascinato i compagni insieme a Tapparo (18 per entrambi), poi sono entrati in azione Zhao (12) e soprattutto Assui, miglior marcatore con 24 punti (foto in alto di Camilla Bettoni). A differenza dell’incontro con Milano, i biancorossi hanno vinto il confronto a rimbalzo dove accanto ad Assui ha brillato Villa, con 13 carambole.

Il cammino dei Roosters in questa prima fase di Next Gen Cup terminerà venerdì mattina con il match delle 9,30 contro Scafati, fanalino di coda del girone A. Poi per Zhao e Assui è possibile un ritorno rapido a Varese, nel caso Bialaszewski dovesse inserirli tra i 12 a referto per il match di campionato della Openjobmetis contro Reggio Emilia.