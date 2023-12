Il Villaggio di Babbo Natale aspetta tutti i bambini al castello di Castiglione Olona

In occasione delle feste, anche quest’anno a Castiglione Olona farà ritorno il Villaggio di Babbo Natale, con tante attività per tutti i bambini.

Organizzata dal Comune di Castiglione – assessorato alle Politiche sociali e istruzione, in collaborazione con enti, associazioni locali ed il contributo di alcuni privati, la quarta edizione di questa iniziativa natalizia rivolta ai bambini e alle loro famiglie si terrà domenica 10 dicembre dalle 11 alle 18 al Castello di Monteruzzo, in via Marconi.

Nel cortile dello storico edificio castiglionese sarà allestito un originale villaggio natalizio, con giochi, laboratori, golosi stand per chi ha voglia di gustare qualcosa di dolce o salato ed ovviamente tanto divertimento per tutti.

Sarà possibile incontrare Babbo Natale in persona, ricevere da lui un piccolo dono e cogliere l’occasione per consegnargli la letterina con la lista dei regali o appendere i propri desideri all’Albero dei Desideri.

Novità di questa edizione, che avrà come special guest il pupazzo di neve Olaf, saranno lo snow globe ed il toro meccanico natalizio che andranno ad arricchire una serie di altre divertenti attività come il truccabimbi, i laboratori di Olaf degli elfi e degli amici del bosco, le dolci creazioni di carta e le attività in lingua inglese. Immancabile la presenza dei cavalli e cowboy per provare l’emozione della monta western e l’appuntamento pomeridiano con la golosa merenda offerta a tutti i bambini.

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a domenica 17 dicembre.

Qui la locandina con i dettagli del programma

Nella stessa giornata, lo speciale Mercatino di Natale nel centro storico offrirà anche un’ottima occasione per trovare originali pensieri da regalare in vista delle imminenti festività e un’opportunità unica per respirare le atmosfere natalizie, passeggiando tra i suggestivi scorci del centro storico e delle sue bellezze artistiche.