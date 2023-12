Il wrestler messicano Jalapeño Lopez a spasso per Varese. Qualcuno può averlo notato, nella splendida cornice dei Giardini Estensi, nella giornata di lunedì 4 dicembre: in un video su Facebook ha mandato un ringraziamento alla TCW Total Combat Wrestling per lo show “Botte sotto l’albero” che si è svolto domenica 3 dicembre a Cesano Boscone.

Il wrestler ha condotto un seminario di lucha libre messicana con gli studenti della TCW, Total Combat Wrestling di Milano e combattuto nel match principale contro Rocco Gioiello, detentore del titolo Rebel (il massimo alloro della federazione).

Ad accompagnare l’atleta messicano in Italia è stato Claudio “Mefisto” Delia, lottatore di Varese: la presenza di Jalapeño Lopez ha creato molto fermento nella società sportiva che cerca di promuovere uno sport/spettacolo a volte criticato, ma che in realtà è una disciplina seria, una forma di spettacolo e attività sportiva che dona spensieratezza a chi lo vede e a chi lo pratica. L’anno prossimo la TCW diventa “maggiorenne”, dato che è stata fondata nel 2006.

Il wrestling è una forma di intrattenimento che attraverso l’allegoria di uno scontro sportivo mette in scena l’eterna lotta tra buoni e cattivi, in un mix di teatro, azioni da stuntman e interazioni col pubblico, adatto a tutte le età. La Total Combat Wrestling ci tiene a ricordare di non provare mai a riproporre a casa le mosse viste sul ring, perchè non avendo le competenze ci si può far male anche seriamente. Per informazioni si può scrivere a totalcombatwrestling2006@gmail.com o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/TotalCombatWrestling2006.