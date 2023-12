Immersi nel bilinguismo e nelle materie Stem all’open day della primaria di Luvinate

Importanti novità e molte conferme martedì 12 dicembre alle ore 18 a Luvinate in occasione dell’Open Day della Scuola Primaria Pedotti (IC Campo dei Fiori).

Famiglie e genitori potranno conoscere i nuovi obiettivi dell’offerta formativa della piccola e dinamica scuola di Luvinate.

ESPERIENZA IMMERSIVA

Si parte con la novità 2023-2024 e cioè la promozione dell’esperienza immersiva.

È di questi giorni la realizzazione di uno spazio di apprendimento inclusivo, multisensoriale e collaborativo che permetterà ai bambini di sviluppare curiosità e attenzione, motivando a interagire ed esplorare nuovi contesti.

MATERIE STEM

Nell’ottica delle materie STEM science, technology, engineering and mathematics, proseguirà la collaborazione con il Museo della Scienza e Tecnica di Milano e con l’Università Bocconi per la partecipazione a competizioni di giochi matematici regionali e nazionali.

Con il progetto Eureka in collaborazione con Federmeccanica di Varese si svilupperanno attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica.

BILINGUISMO

Conferme inoltre sul progetto di bilinguismo di inglese e spagnolo, con la presenza di una madrelingua inglese per classi 3^, 4^ e 5^.

Tanti altri poi servizi ed opportunità per i bambini e le famiglie:

• SCREENING PRECOCE – screening precoce per difficoltà di apprendimento (DSA) in collaborazione con ATS Varese;

• PRESCUOLA E DOPO SCUOLA – servizi di pre-scuola e dopo-scuola (7.30 – 18.00, da lunedì a venerdì)

• PROGETTO GREEN SCHOOL – da oltre 10 anni siamo una Green School, inseriti pertanto in un progetto nazionale che prevede l’impegno a ridurre l’ impatto ambientale in generale e nello specifico educhiamo i nostri alunni a un atteggiamento attivo di tutela del pianeta;

• SPORT – sport a scuola, con attività sportive ministeriali anche in collaborazione con società sportive del territorio;

• MUSICA E TEATRO – in collaborazione con l’accademia musicale Musicarte di Luvinate;

• PROGETTI DI SOLIDARIETA’ – per sensibilizzare i nostri alunni su realtà più sfortunate della loro e supportare la ricerca medico-scientifica (Airc).

Per maggiori informazioni scrivere a primarialuvinate@iccomerio.edu.it, oppure 0332.824050