Incidente nella notte a Germignaga, due auto si scontrano e sfondano il cancello di una casa

Incidente nella notte del 6 dicembre 2023, intorno alle ore 00:30, a Germignaga, in via San Giovanni a Germignaga. Due autovetture sono entrate in collisione, causando gravi danni e provocando lo sfondamento del cancello di un’abitazione nelle vicinanze.

Al momento, le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

Immediatamente dopo l’incidente, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti sul luogo con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte nell’incidente e hanno collaborando con il personale sanitario presente per soccorrere i feriti