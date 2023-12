Doppio incidente sull’autostrada A8 a Castellanza: un incidente con feriti è avvenuto sulla carreggiata in direzione Varese, mentre in senso opposto si sono scontrate tre auto (senza feriti).

Il 118 è intervenuto sulla carreggiata per Varese-Gravellona con due ambulanze, da Uboldo e Misinto, che hanno soccorso quattro persone, un ragazzo di 18 anni, uno di 27 e una coppia di 63 anni. Nessuno di loro ha riportato ferite gravi.e 11.45).

Code sono segnalate anche in senso opposto tra Busto Arsizio e Castellanza, direzione Milano, per un intervento di recupero veicoli sulla terza corsia, che costringe a rallentamenti. Si tratta di un incidente che ha coinvolto tre veicoli (nella foto di apertura), non ci sarebbero sul posto. Non si segnalano in questo caso feriti.

Sul posto anche la Polizia Stradale: alle ore 12 la coda si estendeva da Castellanza fino a Busto, alla confluenza con la superstrada 336 da Malpensa.