Minacciò guardia giurata a Induno Olona con la siringa: condannato

Il tentativo di scippo non andato a buon fine in un supermercato di Induno Olona: soldi facili e col minimo sforzo. Ma qualcosa va storto, una guardia giurata lo vede e gli si para davanti. Lui per tutta risposta estrae una siringa e minaccia l’operatore privato della sicurezza, che a quel punto chiama le forze dell’ordine che identificano e denunciano l’uomo.

Oggi per quei fatti è arrivata la sentenza: 3 anni e 4 mesi di condanna decisa dal Collegio di Varese unitamente all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. A fare le spese della decisione di mettere a segno un colpo è un 55 enne di Varese che l’8 agosto di tre anni fa prese di mira una cliente dell’Esselunga di 45 anni, spaventata per l’accaduto.

La condanna è arrivata per giunta dopo la riqualificazione del reato da rapina impropria a tentata rapina aggravata (dall’uso dell’oggetto atto ad offendere, la siringa, di per sè un innocuo strumento di cura che brandita per minacciare diviene arma impropria). L’uomo si trova ora in carcere, detenuto per altra causa.