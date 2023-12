Nel 2024 la Caritas festeggia i 50 anni di attività nella diocesi di Milano

Nel 2024 la Caritas celebrerà i 50 anni di presenza nel territorio della diocesi di Milano. In vista di questo anniversario l’organismo ecclesiale, con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, organizza nella mattina di venerdì 15 dicembre, nella sede milanese dell’Ateneo, in Largo Gemelli 1, un seminario di studio nel corso del quale sarà proposto agli studenti un percorso che unisce l’approccio accademico a quello operativo.

L’iniziativa rivolta alle nuove generazioni, che sarà illustrata nei dettagli nel corso dell’incontro, conferma la volontà, condivisa dalle due istituzioni, di non limitarsi a guardare dallo specchietto retrovisore i 50 anni di impegno pastorale e sociale nella prima diocesi in Italia e in Europa per numero di cattolici, ma di considerarli come un momento fondamentale per immaginare il futuro.

L’appuntamento dal titolo “Nel cambio d’epoca: pace, giustizia sociale, sostenibilità. Cristianesimo, diritti sociali, nuove sfide” inizierà alle ore 10.00 (aula G.242). Interverranno: Franco Anelli, rettore della Università Cattolica del Sacro Cuore, mons. Franco Agnesi, vicario generale dell’Arcidiocesi di Milano, Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana, don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana.

A metà mattina animeranno una tavola rotonda i docenti della Università Cattolica, Rosangela Lodigiani (Sociologia dei processi Economici e del Lavoro), Andrea Santini (Diritto dell’Unione Europea) e Giuseppina De Simone (professoressa di Filosofia della religione e teologia fondamentale alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale).

Il dibattito prenderà spunto dalla relazione di Massimo Campedelli, direttore dell’impresa sociale Umanapersone, sul rapporto in quattro volumi “Dentro il welfare che cambia. 50 anni di Caritas al servizio dei poveri e della Chiesa”, realizzato da Caritas Italiana per ricordare a sua volta il proprio atto di nascita, avvenuto il 2 luglio 1971, per volontà di Paolo VI. Grazie a quella decisione, presa da papa Giovanni Battista Montini, sarebbero poi sorte le Caritas diocesane, tra cui anche quella ambrosiana, cioè della diocesi di Milano.

Il seminario di studio e il lancio dell’iniziativa con gli studenti della Università Cattolica costituiranno, insieme, l’ultimo passo del percorso del 50° di Caritas Italiana e l’apertura dell’anniversario di Caritas Ambrosiana, rappresentando, per i due organismi, l’occasione per una verifica approfondita del percorso pastorale e sociale compiuto, al fine di mettere a fuoco e affrontare con maggiore efficacia le sfide del presente e del futuro.