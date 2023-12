Niente botti e petardi per Capodanno: ad Azzate multe fino a 500 euro

Anche il Comune di Azzate, con un’ordinanza del sindaco Raffaele Simone, vieta l’utilizzo di botti, petardi e qualsiasi materiale esplosivo durante i festeggiamenti del Capodanno (e già a partire dal 30 dicembre). Alla base del provvedimento comunale ci sono i rischi legati all’uso di questi prodotti che, recita l’atto, “possono incidere sensibilmente sulla sicurezza dei cittadini per il loro utilizzo spesso incontrollato anche da parte di minorenni”, per la possibilità di “creare pericolo per la cittadinanza e comportamenti imprevedibili negli animali, notoriamente sensibili a forti rumori” e provocare “inquinamento atmosferico”.

È stato ribadito inoltre agli esercenti il divieto di vendita di articoli pirotecnici al di fuori della normativa “CE”, nonché espressamente il divieto di vendita di articoli pirotecnici ai minorenni. L’ordinanza proibisce l’uso di petardi e fuochi d’artificio nei giorni 30, 31 dicembre 2023 e 1° gennaio 2024, fatta eccezione per i materiali pirotecnici consentiti che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di effetti luminosi.

Attenzione alle violazioni: l’ordinanza prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro.