Pmi Day 2023, porte aperte alla Lodetex spa di Busto Arsizio

Sono oltre 4.000 studenti di 197 classi delle scuole di terza media del territorio alla scoperta di alcune realtà industriali varesine: questi i numeri della quattordicesima edizione del” Pmi Day -Industriamoci”. È il progetto di orientamento allo studio promosso a livello nazionale dalla Piccola Industria di Confindustria, e portato avanti a livello locale dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Varese. Obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere alle ragazze e ai ragazzi di terza media cos’è un’impresa, di cosa si occupa, quali figure professionali si trovano all’interno di un’azienda e quali competenze, tecniche ma anche relazionali, servono per entrare a far parte del mondo del lavoro. Anche per questa edizione del progetto è stata replicata la formula dei tour virtuali. Le telecamere di Confindustria Varese hanno realizzato, attraverso interviste agli imprenditori e ai lavoratori, dei servizi video, veri e propri reportage per raccontare il mondo della piccola industria del territorio, di tutte quelle Pmi che sono la spina dorsale dell’economia locale.

LODETEX SPA DI BUSTO ARSIZIO

«La manifattura in Italia è una realtà ancora molto presente. Questo perché il made in Italy nel mondo è ampiamente apprezzato – spiega Luca Farhanghi, responsabile commerciale e amministratore della Lodetex Spa di Busto Arsizio –. Ci sono figure professionali estremamente ricercate, ma difficili da reperire. Questo, a mio avviso, è uno stimolo in più per i ragazzi a scegliere un percorso di studi professionalizzante proprio perché il lavoro, al termine della scuola, è praticamente assicurato». Nell’impresa tessile, che da quasi 80 anni realizza, grazie ad un sistema del tutto verticalizzato, tessuti per tendaggio di alta qualità, c’è posto proprio per tutti.